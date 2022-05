Razer apresenta o Viper V2 Pro: o rato mais leve do mundo

A Razer é atualmente uma das marcas mais populares no segmento gaming, tendo no seu portfólio vários equipamentos destinados a oferecer uma melhor e mais eficaz experiência aos utilizadores, como foco especial naqueles que jogam.

E a marca norte-americana está constantemente a anunciar e a lançar novos produtos. Recentemente anunciou o Viper V2 Pro, que é o rato mais leve do mundo ao pesar apenas 58 gramas.

Razer Viper V2 Pro: Chegou o rato mais leve do mundo

A Razer anunciou nesta semana o lançamento do seu novo equipamento gaming. Trata-se do Viper V2 Pro e o destaque vai para o facto de ser o rato mais leve do mundo! O rato pesa apenas 58 gramas e conta com Switches Óticos para ratos da 3ª geração melhorados e um novo sensor ótico Focus Pro 30K.

O Viper V2 Pro é um rato gaming sem fios destinado à competição, sendo ultraleve e completamente minado de tecnologias topo de gama exclusivas. Este equipamento consegue ser 20% mais leve do que o modelo Viper Ultimate e apresenta-se como um rato totalmente focado no desempenho. Com estas características, o Razer Viper V2 Pro já alcançou mesmo o estatuto de rato lendário de esportes, termo utilizado para designar o desporto eletrónico.

Segundo Chris Mitchell, Diretor da Divisão de PC Gaming da Razer:

Considerámos cuidadosamente cada grama do Viper V2 Pro para garantir que não comprometíamos outras características para diminuir o peso. Só reduzir o peso não é suficiente para nós. Tanto os profissionais de esports como a comunidade de aficionados por ratos tiveram um papel importante no desenvolvimento do Viper V2 Pro, com comentários sobre possíveis melhoramentos nos switches e sensor ou algo tão simples como a otimização da saliência dos botões laterais.

Já Jimmy 'Marved' Nguyen, jogador profissional de VALORANT da OpTic Gaming adianta que:

Acho que este rato foi feito para mim. A forma e o peso são perfeitos para a minha mão, parece uma extensão natural do meu corpo. É diferente de qualquer outro.

O sensor ótico Focus Pro 30K da Razer atinge uma precisão de resolução completa de 99,8%.O poderoso sensor está equipado com funcionalidades baseadas em IA, como Rastreio Inteligente, Sincronização de Movimento e Corte Assimétrico para o melhor desempenho em jogos ao mais alto nível. O Corte Assimétrico foi melhorado para poder suportar até 26 níveis de ajuste da distância, comparativamente com os 3 na versão anterior.

Já os novos Switches Razer Óticos oferecem zero problemas de clique duplo e eliminam qualquer atraso de retorno. Estes novos switches estão classificados para uma vida útil de até 90 milhões de cliques, um aumento de mais de 25% da proposta de valor em relação aos switches da geração anterior.

O Razer Viper V2 Pro está disponível nas cores preto e branco. Chegou ao mercado no dia 10 de maio de 2022 e o preço recomendado é de 159,99 euros. Pode conhecer melhor todos os pormenores deste rato aqui.