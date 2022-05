A Microsoft está a mudar a sua posição sobre a criação de contas no Windows 11. Apesar de estar a permitir as contas locais, quer levar os utilizadores a usarem a sua infraestrutura e a usarem as contas Microsoft.

Essa mudança está a ser forçada agora nas instalações recentes, o que não agradou a todos. Apesar desta obrigação, afinal ainda é possível criar contas no Windows 11 sem recorrer à Microsoft e aos seus serviços. O caricato é que é demasiado simples.

A cada nova versão do Windows 11, a Microsoft tem aplicado melhorias e alterações que não agradam a todos os utilizadores. Estas chegam sem o controlo e acabam em alguns casos por serem impostas a quem usa este novo sistema.

Uma das mais criticadas, e para muitos mais complexa, é a obrigação de usar uma conta Microsoft no Windows 11. Nem todos querem partilhar a sua informação com a gigante do software e assim manter-se anónimos e sem qualquer ligação.

Numa recente jogada, a Microsoft passou a obrigar esta conta no Windows 11 Pro e Home, sem hipótese de ser contornada. Esta era a indicação existente, mas que afinal não é bem verdade, podendo ser facilmente contornada.

Do que foi revelado, bastará ao utilizador indicar uma conta de email não existente e colocar no campo password carateres aleatórios. O Windows 11 irá mostrar um erro, mas irá permitir a instalação. Bastará então colocar o nome de utilizador e password, continuando com o carregar depois em Enter.

Desse momento em diante a instalação do Windows vai continuar, sem qualquer erro ou problema para o utilizador. No final o sistema da Microsoft estará pronto a ser usado, com uma simples conta local.

Esta será por agora a forma mais simples de contornar esta imposição da Microsoft que muitos rejeitam. A mudança será efetiva em breve, mas por agora fica simples contornar e avançar cim uma conta local.