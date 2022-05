Há vários anos que a Microsoft tenta que os utilizadores do Windows usem as suas contas neste sistema. Quer assim aproximar a utilização deste sistema com as plataformas da gigante do software e assim ter uma integração ainda maior.

Claro que na maioria dos casos era apenas facultativa e a grande maioria rejeitava esta opção. Com o Windows 11 este cerco está a apertar-se e cada vez mais a Microsoft força as suas contas, algo que em breve será mesmo obrigatório.

Obrigação de ter uma conta Microsoft

Apesar de muitos entenderem esta mudança como uma imposição, a verdade é que a Microsoft está a tornar este cenário cada vez mais real. Quer que os utilizadores migrem as suas contas para os seus serviços, abandonando as contas locais.

Do que se sabe agora, esta obrigação irá evoluir e alcançar um novo estágio. Em breve, e com o Windows 11 Pro, as contas dos utilizadores vão passar a ter de ser todas criadas com uma conta Microsoft associada.

Windows 11 Pro vem mudar este cenário

Esta mudança deverá surgir com a próxima grande atualização do novo sistema da Microsoft e será aplicada a novas instalações do Windows 11. Todas as contas criadas neste cenário vão obrigatoriamente ter de ser criadas com uma conta Microsoft associada.

As vantagens neste passo são óbvias e dão ao utilizador acesso direto a muitos dos serviços da Microsoft. Estes são configurados de imediato e integram-se de forma completa com o Windows 11, garantindo ao utilizador acesso direto.

Acesso mais simples aos serviços da Microsoft

Esta deverá ser uma mudança que irá acompanhar a versão 22H2 do Windows 11. A recente build 22616 trouxe esta novidade aos utilizadores, que deverá em breve ser avaliada até estar madura o suficiente para ser incorporada nesta atualização.

Depois da versão Home, é agora a vez do Windows 11 Pro passar a ter esta imposição associada às contas Microsoft. Sobra apenas o Enterprise, mas que certamente irá passar a ter esta obrigação num futuro próximo.