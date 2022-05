Desde que a Tesla lançou o Model 3 que este é um verdadeiro sucesso de vendas. Este carro elétrico tem estado no topo da lista de modelos mais vendidos em todo o planeta, reforçando assim as prestações desta marca.

Esperava-se que este domínio fosse garantido por mais algum tempo, mas o Model 3 da Tesla perdeu o trono no primeiro trimestre de 2022. Há um novo líder e promete conquistar as vendas e em especial os condutores. Venha saber quem é a nova estrela deste mercado.

As vendas de carros elétricos estão a crescer de forma única há vários trimestres. Temos já países onde os carros tradicionais foram ultrapassados e as suas vendas estão já abaixo do que os elétricos conseguem trazer ao mercado.

Depois de vários anos de domínio completo, o Model 3 da Tesla acabou por perder agora uma posição de destaque no mercado dos carros elétricos. Deixou de ser o campeão de vendas e teve de se contentar com o segundo lugar, com 127.936 unidades vendidas.

A dominar este cenário temos agora o seu mais recente companheiro na oferta da Tesla. Falamos do Model Y, que no primeiro trimestre de 2022 conseguiu atingir vendas que se situaram nos 169.682 carros elétricos.

Com uma lista que alberga 15 carros de fabrico chinês nos primeiros 20 lugares, é positivo termos um carro europeu no top 10. A Volkswagen consegue ter o seu ID.4 na oitava posição, com 29.444 carros elétricos vendidos nos primeiros 3 meses de 2022.

No que toca a marcas, o cenário é muito diferente. A Tesla continua a dominar o mercado, mas temos agora muitos fabricantes europeus, com a BMW e a Volkswagen a fecharem o top 5, imediatamente abaixo da BYD e da SGMW, ambas marcas chinesas.

Espera-se que este cenário se venha a manter e que as vendas do Model Y da Tesla venham a crescer, batendo definitivamente o Model 3. Este deverá tornar-se um dos carros elétricos mais vendidos por muitos meses e assim garantir que a Tesla continua a dominar este mercado.