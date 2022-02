A Microsoft tem tentado levar os utilizadores do Windows 11 a abandonar as contas locais e passar a basear tudo na Internet e nas suas contas online. Este é um processo que tem estado a ser levado a cabo e que agora parece ter dado mais um passo.

Do que a Microsoft revelou, também o Windows 11 Pro passa a ter um requisito importante. As contas locais desaparecem e será necessário garantir que tem uma ligação à Internet, para assim usar uma conta da gigante do software.

Desde sempre nos habituámos a usar contas locais no Windows. Esta forma garante que o utilizador não precisa de ter acesso à Internet para a maioria das ações a tomar. Isso começou a mudar no Windows 10 e deu um passo ainda maior no Windows 11.

A Microsoft quer garantir que há uma maior segurança e que pode sincronizar os dados dos utilizadores de forma mais simples. Assim, e no Windows 11, tem tentado forçar este tipo de contas, tornando mais complicada a utilização de contas locais.

Com o Windows 11 Home, e no seu lançamento, foi dado um passo importante e as contas locais desapareceram por completo. Isso aconteceu agora em mais uma versão, com uma mudança no Windows 11 Pro. Do que foi revelado, esta versão passará a exigir uma conta Microsoft nas novas instalações.

Tal como a edição Home, a edição Windows 11 Pro agora requer ligação à Internet apenas durante a configuração inicial do dispositivo (OOBE). Se optar por configurar o dispositivo para uso pessoal, o MSA também será necessário para a configuração. Pode esperar que a conta da Microsoft seja necessária em versões WIP subsequentes.

Esta indicação surgiu na mais recente build do Windows 11, mas apenas se aplica a novas instalações da versão Pro deste sistema da Microsoft. As instalações atuais ficam com a possibilidade usar contas locais e sem algumas das funcionalidades que as contas Microsoft oferecem.

A lista de funcionalidades que as contas da Microsoft oferecem são muitas e permitem uma maior segurança. Vai mais longe e oferece até a sincronização de dados para o OneDrive e para outros dispositivos onde esta esteja a ser usada, não apenas no Windows 11.

Esta é uma medida que não se tem mostrado popular entre os utilizadores do sistema da Microsoft, por estarem a dar os seus dados À gigante do software. Com o Windows 11 tudo ficou mais focado nestas contas e esta mudança, com a necessidade de uma ligação à Internet a revelar isso mesmo.