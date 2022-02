Mesmo que muitas vezes passe despercebida, a app Files da Google é uma das mais úteis no Android. Mesmo não sendo um explorador de ficheiros completo e com o que é comum, dá aos utilizadores a liberdade necessária para conseguir ganhar espaço.

Esta solução acaba de ganhar uma novidade importante e que será extremamente útil para quem a usa. Agora temos filtros associados às apps e que podem assim ser usadas para apagar as que não fazem falta ao smartphone.

Todos os que conhecem e usam o Files da Google sabem da sua utilidade a todo o momento. Esta é uma ferramenta que marca a sua presença em várias frentes, sempre associadas aos ficheiros do Android ao que queremos fazer com eles dentro do smartphone.

Ao longo do tempo tem recebido melhorias como a pasta segura ou a possibilidade de transmitir ficheiros de forma muito simples. A mais recente versão foi alvo de algumas melhorias e que passaram aparentemente despercebidas, mas que são extremamente úteis

I don't know when this was added, but it seems new to me. Files by Google shows chips in the "Apps" section that let you filter your app list. You can filter for large apps, unused apps, and games. You need to give the app "usage access" perm for this to show up.



H/T @panduu221 pic.twitter.com/jJqLY6Rf7Y