De toda a linha de novos smartphones apresentados pela Samsung, o Galaxy S22 Ultra foi o que mais chamou à atenção. Em especial destacou-se pelos seus argumentos no campo da fotografia e por muito do seu hardware.

Algo que também ficou patente foi a qualidade de construção e a resistência que os materiais usados vão oferecer aos utilizadores. Essa resistência ficou agora patente com os primeiros testes realizados.

Como vem sendo normal, quando surgem novos smartphones, os testes para validar a sua resistência surgem de imediato na Internet. Alguns tornaram-se clássicos pela forma como são realizados, como os do canal do YouTube PBKreviews, que agora avaliou o Galaxy S22 Ultra da Samsung.

No teste de resistência, este smartphone foi submerso por um minuto, não apresentando qualquer problema, graças à proteção IP68. Esta garante uma proteção elevada nestas condições e impede a entrada de água dentro do equipamento.

Vídeo original

No que toca à resistência a arranhões, o Galaxy S22 Ultra conseguiu a mesma prestação que o modelo mais básico. Apresentou arranhões no nível 7 com marcas mais profundas no 8, usando a escala de dureza Mohs. Danos semelhantes no ecrã sobre o leitor de impressão digital não afetou a capacidade biométrica.

Onde o Samsung Galaxy S22 Ultra esteve menos bem foi no teste de queda, outro padrão nestas avaliações. Neste caso, mas marcas no corpo do smartphone surgem de imediato e passado pouco empo são visíveis marcas no ecrã do Galaxy S22 Ultra.

Vídeo original

Com o evoluir dos testes, sendo aumentada a altura da queda os danos toram-se mais visíveis. Em especial, o ecrã começa a falha e apresenta problemas, ficando no entanto funcional, algo positivo para o resultado dos testes de resistência e para a sua avaliação.

Este é um excelente resultado para o Galaxy S22 Ultra da Samsung, comprovando a sua resistência e qualidade de construção. A marca apostou de forma única nos materiais de construção para garantir a melhor resistência e isso está agora provado e bem patente.