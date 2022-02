Lançados há poucos dias, os novos smartphones da linha Galaxy S22 da Samsung prometem mudar o mercado, com todas as suas caraterísticas únicas. Estes são os topo de gama que todos vão querer ter e que a concorrência terá de enfrentar nos próximos meses.

Claro que é agora hora de mostrar como estes são especiais e quais os seus argumentos reais. As primeiras análises são mais exigentes e mostram muito do que estes oferecem. Veja assim qual a resistência dos novos Galaxy S22

A Samsung destacou na apresentação dos novos S22 os materiais que foram usados na sua construção. Estes voltam a apostar no máximo de resistência e assim impedir que apresentem danos ou que fiquem expostos a problemas.

A resistência deste novo smartphone Samsung

Um teste realizado pelo canal do YouTube PBKreviews veio avaliar a durabilidade deste novo smartphone. O modelo mais básico desta família é primeiro exposto a meia hora de imersão em água, algo que não trouxe qualquer problema ao Galaxy S22.

O teste segue com a avaliação da resistência aos riscos. Este é um teste muito agressivo e a nova proposta da Samsung apenas apresenta problemas no nível 8 da escala de dureza Mohs. Este cenário acontece tanto no ecrã como na parte traseira, ambos com Corning Gorilla Glass Victus+.

A moldura, os botões, o módulo da câmara e a bandeja do SIM são de alumínio, aumentando a integridade estrutural deste smartphone. Ao dobrar o telefone de ambos os lados não se produziu qualquer flexão ou dano, o que dá ao Galaxy S22 uma pontuação de durabilidade de 10/10.

A facilidade de desmontagem do Galaxy S22

A desmontagem deste novo Galaxy começa com a remoção da placa traseira de vidro. Esta é presa à armação de metal da câmara que é presa por um adesivo. Para chegar à bobina de carregamento sem fio e à antena NFC existe um total de dezanove parafusos, que precisam de ser removido.

Ao retirar os cabos flexíveis da bateria e a tampa plástica superior é libertada a motherboard, que tem presente os principais componentes, como o SOC, a RAM, o armazenamento e as câmaras traseiras triplas. O sensor principal de 50MP e os módulos de telefoto de 10MP vêm com OIS, algo que é visto no vídeo. Após isso, é removido o altifalante superior e o inferior.

Para trocar o ecrã é necessário que sejam removidos alguns dos componentes principais do Galaxy S22. Implica que seja aquecida a frente para soltar o adesivo. A bateria de 3.700 mAh não tem abas e exige que seja usado álcool e uma pinça retirá-la. Isso dá ao Galaxy S22 uma pontuação de reparação de 7,5/10.

Este é um resultado importante, mas que na verdade até já se esperava. A qualidade dos novos Samsung está à vista e os materiais dos S22 são a garantia da melhor proteção deste smartphone.