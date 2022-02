O Chrome é um browser completo e recheado de pequenas ferramentas úteis para os utilizadores. A Google faz questão de as ter presente, para a qualquer momento serem usadas no diagnóstico de problemas ou falhas.

Uma delas permite ao utilizador saber se está exposto a problemas de segurança e agir para se proteger a qualquer momento. Veja como pode saber se o seu Chrome está com problemas e reagir para que se possa proteger antecipadamente.

A Google quer garantir que o seu browser é o melhor de toda a Internet. Procura isso com a criação de funcionalidades únicas e que são simples de usar, principalmente para que qualquer utilizador possa a qualquer momento usá-las de forma direta.

No campo da segurança há uma funcionalidade que podem explorar e que avalia vários fatores deste browser, sempre com um olhar para os diferentes elementos presentes. Quer assim validar que tudo está protegido e sem colocar o utilizador em risco.

Comecem então por abrir o menu do Chrome e desçam até à opção Definições, que deve ser aberta. Depois, na página aberta, devem escolher do lado esquerdo a área Segurança e privacidade. Por fim, vão encontrar uma nova área de Verificação de segurança..

O Chrome vai então avaliar uma lista de elementos identificados como sendo essenciais na segurança do Chrome e do utilizador. Estes vão desde as extensões até às atualizações do browser, passando pelas passwords e o próprio software.

Os resultados surgem após alguns segundos, sempre com o conteúdo da avaliação realizada pelo próprio Chrome. Devem prestar atenção às falhas encontradas e aceder às opções para resolver esses mesmos problemas ali presentes.

É desta forma simples que a Google garante a proteção dos seus utilizadores e do seu browser. Com tudo o que precisa presente dentro das suas fronteiras, o Chrome garante assim que qualquer utilizador pode avaliar o seu estado de segurança de forma rápida.