Gasolina 98 já chegou aos 2 euros! Segunda-feira há mais aumentos…

A gasolina e o gasóleo deverão continuar a subir na próxima semana. De acordo com algumas informações, a gasolina 98 aditivada chegou mesmo aos dois euros por litro em alguns postos de abastecimento do país.

Na próxima semana, os combustíveis voltam a subir, em Portugal, 0,5 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo.

Há mais de 200 postos a vender gasolina 98 aditivada acima dos dois euros por litro

De acordo com o site maisgasolina.com, o preço médio de venda ao público da gasolina 98 simples atingiu hoje 1,915 euros por litro e o da aditivada 2,018 euros, apresentando máximos históricos de 1,915 e 2,019 euros por litro, respetivamente.

O mesmo site avançou que, segundo a sua contagem, há mais de 200 postos a vender gasolina 98 aditivada acima dos dois euros por litro. Segundo a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), na análise dos preços médios de venda ao público, registados ao dia de hoje, o da gasolina 98 aditivada estava em 1,994 euros por litro.

Em novembro de 2021, a gasolina 98 (simples e aditivada) representava um total de vendas de 2,74 milhões de litros, para um total de 97,91 milhões de litros de gasolina rodoviária (95 e 98, simples e aditivadas), o que representa cerca de 2,8% do total.

Relativamente à gasolina 95 simples, os preços de venda ao público, ao dia de hoje, com base nos preços médios de venda ao público registados pelos postos de abastecimento no Balcão Único da Energia, fixavam-se em 1,85 euros por litro, respetivamente.

Já o gasóleo simples tinha hoje um preço médio de venda ao público de 1,718 euros por litro, segundo a ENSE.

No boletim semanal dos combustíveis, enviado na quinta-feira, a Comissão Europeia (CE) deu conta de que “os preços da gasolina 95, do gasóleo, do gasóleo de aquecimento e do GPL continuam a subir na maioria dos países”.