Starlink já pode fornecer acesso à Internet em 32 países

Ao longo dos últimos meses a Starlink tem crescido e mostrado ao mercado como será em breve um serviço completo. A sua utilização no cenário de guerra na Ucrânia mostrou também a sua versatilidade e simplicidade de implementação.

Este serviço de acesso à Internet revelou agora que atingiu uma nova meta importante. A rede da SpaceX está já disponível em 32 países, ficando o serviço ativo de imediato.

Starlink não tem parado de crescer

Desde que foi apresentado que o serviço de acesso à Internet da Starlink tem crescido e melhorado. A cada viagem da SpaceX com novos satélites o serviço é reforçado e ganha uma cobertura maior e mais eficiente para os utilizadores.

Estes novos satélites são também a garantia de que a Starlink passa a chegar a novos países, onde o serviço passa depois a estar disponível. Este alargamento é progressivo e controlado pela própria empresa, sempre associado a cada país individualmente.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked “available” will have their Starlink shipped immediately → https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Acesso à Internet garantido em 32 países

O que a Starlink agora revelou é que tem o seu serviço já acessível em 32 países, com entregas imediatas dos seus kits. O serviço está também, naturalmente, acessível nesses mesmos países e pronto a ser usado por todos os que aderirem.

A empresa de Elon Musk mostra isso agora num mapa dedicado ao seu serviço. É possível ver claramente que o serviço está acessível na América do Norte, na Europa, em alguns locais da América do Sul e na Austrália e a Nova Zelândia. No resto do planeta pode ser visto que chegará em 2023.

Serviço de Elon Musk ainda tem problemas

Apesar deste crescimento, este serviço conta ainda com alguns problemas associados e que estão bem visíveis. As queixas não param de crescer no Reddit, onde os utilizadores recorrem para mostrar o seu desagrado com muitas situações anormais.

Para muitos, longe dos centros urbanos e em locais mais remotos, o Starlink será um serviço essencial. Será a única forma de acesso à Internet, que chega assim com velocidades de acesso muito interessantes e como uma ferramenta essencial.