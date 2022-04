Sarmat: Rússia diz que mísseis super poderosos serão instalados até ao outono

Sem nada fazer prever e com uma guerra em andamento, a Rússia deu a conhecer os novos mísseis intercontinentais balísticos Sarmat. O país de Putin realizou um teste bem-sucedido com esta poderosa arma que tem a capacidade, por exemplo, de atacar os EUA.

Conheça melhor os mísseis Sarmat e saiba onde vão ficar instalados.

As Forças Armadas russas anunciam recentemente o primeiro disparo com sucesso do míssil balístico intercontinental Sarmat, uma arma de nova geração, com um elevado alcance, e que o Presidente Vladimir Putin saudou e classificou como "sem equivalente".

Segundo Vladimir Putin, trata-se "de uma arma única que vai reforçar o potencial militar das Forças Armadas russas, garantirá a segurança da Rússia face às ameaças externas e que fará refletir duas vezes quem tentar ameaçar o país com uma retórica ameaçadora e agressiva".

Segundo Putin, o míssil balístico intercontinental de quinta geração Sarmat é capaz de "evitar todos os sistemas antiaéreos modernos". De relembrar que esta poderosa arma está incluída num conjunto de diversos mísseis apresentados em 2018, classificados como "invencíveis" por Vladimir Putin. Entre o restante armamento, incluem-se designadamente os mísseis hipersónicos Kinjal e Avangard.

Recentemente o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, revelou que há planos para instalar os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat até ao outono.

De acordo com a agência Reuters, os mísseis Sarmat têm “capacidade para transportar dez ou mais ogivas nucleares e engodos” e “atingir alvos a milhares de quilómetros de distância”, como os Estados Unidos ou países na Europa.

Sabe-se também que os Sarmat serão instalados nos silos dos Voevoda. Os silos estão localizados na região siberiana de Krasnoiarsk, a cerca de 3 mil quilómetros a leste de Moscovo.

O Sarmat tem mais de 200 toneladas e é considerado mais eficaz que o seu antecessor, o míssil Voievoda, com um alcance de 11.000 quilómetros. O alcance do Sarmat pode chegar aos 18 mil km.