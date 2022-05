Google Pixel 6a: Chegou o mais recente smartphone para explorar o Android

Haviam rumores que a Google estava a preparar novo hardware, que iria explorar e retirar ainda mais do Android. Sabia-se já muito, mas as novidades aguardavam-se.

Esse mistério foi agora revelado e surgiu o Google Pixel 6a. Este será o novo smartphone da gigante das pesquisas, para retirar ainda mais do Android.

A Google aposta na linha "a" para dar acesso aos Pixel a um número grande número de utilizadores. Assim, surge agora o Pixel 6a, que vem renovar a proposta da Google e dar a todos mais uma excelente proposta.

Este smartphone continua a usar o SoC da Google, o Tensor, que traz todas as capacidades da IA para explorar ainda mais o software que o Android dá acesso. Assim, será possível editar imagens de forma única e reconhecer texto em tempo real.

Temos assim um smartphone com um ecrã mais pequeno, com 6.1 polegadas e que será muito simples de usar no dia a dia. O preço a que a Google irá comercializar o Pixel 6a é 499 dólares, acessível assim a muitos mais.

Este será o cavalo de batalha da Google no que toca à massificação dos seus smartphones. Ao ser mais acessível, não deixa de ter presentes as funcionalidades que todos querem e esperam de um smartphone Pixel.