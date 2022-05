Sugestão Pplware: Tablets Lenovo XiaoXin Pad e XiaoXin Pad Pro

Os tablets têm hoje um papel importante nas casas das famílias muito pela digitalização que ocorreu nas escolas nos últimos dois anos, mas também por motivos de trabalho e lazer.

A Lenovo conta com vários modelos de tablets e hoje falamos da série Lenovo XiaoXin Pad.

Os Tablets Lenovo XiaoXin Pad Pro e XiaoXin Pad

O Lenovo Xiaoxin Pad Pro é um tablet de 11,5" com sistema operativo Android. O ecrã tem tecnologia OLED e uma resolução de 1600 x 2560 píxeis.

O processador que o tablet integra é um Snapdragon 730G, tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Na frente inclui duas câmaras de 8 MP e na traseira, uma de 13 MP e outra de 5 MP.

Suporta ligações Bluetooth (5.0) e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, além de incluir porta USB tipo-C e slot para cartões microSD. Para acoplar um teclado também tem ligação física.

De referir ainda que inclui 4 altifalantes para reprodução de som em stereo, com tecnologia Dolby Atmos e 2 microfones. A bateria é de 8600 mAh.

O tablet Lenovo XiaoXin Pad Pro, com 6/128GB e ecrã de 11,5”, está disponível por apenas 286,49€, um preço com grande desconto por tempo limitado. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu com entrega rápida.

Já o modelo Lenovo Xiaoxin Pad tem também 11 polegadas, mas a resolução é inferior à do modelo Pro, sendo de 1200 x 2000 píxeis. Vem também equipado com Android e o processador é um Qualcomm Snapdragon 662.

Neste caso, o utilizador pode optar por um modelo com 4 GB de RAM + 64 GB ou com 6 GB + 128 GB. A câmara traseira é de 13 MP e a frontal de 8 MP.

O tablet suporta ligações Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, e inclui porta USB tipo-C e slot para cartões microSD. Para acoplar um teclado também tem ligação física.

Inclui 4 altifalantes para reprodução de som em stereo, com tecnologia Dolby Atmos e 2 microfones. A bateria é de 7700 mAh.

Também os modelos Lenovo XiaoXin Pad de 11” estão disponíveis por 176,67€ e 206,27€, para as versões de 4/64GB e 6/128GB, respetivamente.

