O Android Auto 17 já é oficial e está repleto de novidades para o automóvel

A Google anunciou uma grande atualização para o Android Auto. Este sistema dedicado aos automóveis recebe agora uma nova interface, navegação 3D e funcionalidades melhoradas do Gemini. ESte tem agora novidades importantes para se renovar completamente.

Interface redesenhada no Android Auto 17

A Google anunciou a atualização de design e funcionalidades mais abrangente até à data para a sua plataforma Android Auto. A nova geração do software oferece uma interface mais moderna com a linguagem de design Material 3 Expressive, opções de personalização melhoradas e um suporte mais robusto para o Gemini.

O sistema suporta agora widgets, permitindo aos condutores fixar dados importantes, como informações meteorológicas ou controlos de casas inteligentes, diretamente no ecrã inicial. No Google Maps, o modo de Navegação Imersiva, descrito como a maior inovação em mais de uma década, melhora a experiência de navegação com visualizações 3D detalhadas de ruas e edifícios.

Google traz mais entretenimento ao automóvel

O Android Auto permite agora ver vídeos em aplicações como o YouTube em resolução Full HD e a 60 fps enquanto carro está estacionado. Em veículos compatíveis de marcas como a BMW, Ford, Mercedes-Benz e Volvo, o streaming de vídeo passa automaticamente para o modo de áudio quando a condução é iniciada, garantindo a reprodução ininterrupta de podcasts ou conteúdos mais longos.

Em termos de experiência áudio, o sistema inclui suporte para Dolby Atmos. Esta tecnologia, que pode ser utilizada em veículos e aplicações compatíveis, tem como objetivo criar uma atmosfera cinematográfica no interior do veículo, especialmente quando combinada com os sistemas de som avançados dos veículos elétricos.

O Gemini traz ainda mais IA a este sistema

A integração com o Gemini está a ser expandida ao longo do ano com mais funcionalidades contextuais e proativas para utilizadores de telefones com Gemini Intelligence. O sistema pode cruzar informações de endereço nas mensagens recebidas com dados de calendário ou e-mail para oferecer sugestões de resposta com um único toque.

Nos veículos equipados com o sistema integrado da Google, o Gemini ajuda os condutores a compreender o significado das luzes de aviso ou a obter informações sobre itens como a capacidade da bagageira, acedendo diretamente aos dados do veículo. Além disso, o Google Maps pode utilizar as câmaras frontais do veículo para analisar melhor o posicionamento na faixa e fornecer rotas em tempo real mais precisas.