EUA executam um teste secreto com mísseis hipersónicos

Depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foram vários os países que começaram a realizar testes com artilharia pesada. Até a pópria Rússia mostrou e fez testes, recentemente, com mísseis super poderoso (Sarmat), que têm a capacidade, por exemplo, de atacar os EUA.

Os EUA também têm realizado alguns testes e recentemente foi feito um "teste secreto" com mísseis hipersónicos.

Na passada terça-feira, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA) e a Força Aérea dos EUA anunciaram que concluiram um teste de voo livre da versão Lockheed Martin do Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). A CNN informou que o teste foi realmente realizado há duas semanas, mas mantido em segredo para evitar o agravamento das tensões com a Rússia.

A DARPA revelou que o veículo conseguiu manter um cruzeiro mais rápido que Mach 5 (cinco vezes a velocidade do som) por um longo período de tempo, atingiu altitudes superiores a 65.000 pés e voou por mais de 300 milhas náuticas.

Um segundo teste de voo com mísseis hipersónicos bem sucedido

Este novo teste com sucesso fica marcado como sendo o segundo laçamento bem-sucedido no programa HAWC da DARPA desde setembro passado. “Este teste de voo da Lockheed Martin HAWC demonstrou com sucesso um segundo projeto que permitirá aos nossos combatentes selecionarem competitivamente as capacidades certas para dominar o campo de batalha”, disse Andrew "Tippy" Knoedler, responsável do programa HAWC.

A CNN informou que o teste foi mantido em segredo por duas semanas para evitar mais tensões com a Rússia. Na verdade, o teste foi realizado dias depois que a Rússia anunciou que usou seu próprio míssil hipersónico durante a invasão da Ucrânia. A arma utilizada foi o mais novo míssil hipersónico Kinzhal e o objetivo era destruir um local de armazenamento de armas no oeste do país. “O sistema de aviação Kinzhal com mísseis aerobalísticos hipersónicos destruiu um grande armazém subterrâneo contendo mísseis e munição de aviação na vila de Deliatyn, na região de Ivano-Frankivsk”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa Igor Konashenkov na época.

Dias após o ataque, o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, disse que era "difícil saber qual era exatamente a justificação" para o lançamento, porque visava um alvo estacionário fácil de alcançar.

O míssil balístico hipersónico Kinzhal (“punhal”, em russo) e o míssil de cruzeiro Zircon pertencem a uma família de novas armas desenvolvidas pela Rússia. O Presidente russo, Vladimir Putin, descreveu estas armas como invencíveis, porque supostamente são capazes de escapar a qualquer sistema de defesa.

Este novo anúncio da DARPA complicará ainda mais as relações EUA-Rússia ou simplesmente passará despercebido?

Leia também...