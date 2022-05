Samsung Galaxy S23 Ultra poderá vir com câmara de 200 MP

Foi no final de 2021 que a Samsung lançou o primeiro sensor fotográfico de 200 MP para smartphone. No entanto, apesar de se especular que a Xiaomi pudesse ser a primeira a lançar um dispositivo equipado com este sensor, a verdade é que até ao momento nenhum smartphone surgiu no mercado com câmara de 200 MP.

É notícia agora que uma versão melhorada deste sensor será lançada em breve para ser colocada num smartphone Samsung, eventualmente no Galaxy S23 Ultra.

De acordo com uma publicação sul-coreana do ETNews, uma versão atualizada do sensor de 200 MP da Samsung estará quase concluída e será lançada num futuro smartphone de topo em 2023.

Samsung Galaxy S23 Ultra terá câmara de 200 MP

Apesar das especificações impressionantes do ISOCELL HP1, as divisões Electronics Mobile Communications e Electro-Mechanics da Samsung Electronics estarão a terminar uma versão atualizada desde sensor e que será apelidada de ISOCELL HP3. A fonte indica que a divisão mobile da empresa será responsável por 30% dos ajustes, enquanto a divisão eletromecânica assumirá a maior parte do trabalho com os 70% restantes.

Estas informações não revelam, no entanto, que tipo de melhorias estarão a caminho, mas será também de 200 MP.

Apesar do ISOCELL HP1 já ter sido lançado no ano passado, a verdade é que a Samsung optou por não equipar nenhum dos seus topos de gama atuais com esta tecnologia. O Galaxy S22 Ultra, tal como os modelos S21 e S20 Ultra, foram equipados com o sensor de 108 MP.

A verdade é que este facto fez com que a evolução ao nível da fotografia não seja muito notório, assim, se se verificar no futuro a atualização para o sensor de 200 MP, a Samsung poderá finalmente dar o salto em termos de qualidade.

Resta agora esperar pelos desenvolvimentos, sendo que na segunda metade do ano, poderão então surgir novidades relativas a este novo sensor.