Art Resilia lança estudo pioneiro sobre Soberania Digital em Portugal

A verdadeira soberania digital não é sobre isolamento tecnológico, mas sim sobre proteger a privacidade e garantir a autonomia das nossas decisões coletivas. A Art Resilia lançou agora um estudo único em Portugal sobre Soberania Digital. Pode fazer download gratuitamente.

O estudo pioneiro sobre Soberania Digital 2025 em Portugal, elaborado de forma não intrusiva pela Art Resilia, foi desenhado com uma premissa simples: ser um ponto de partida honesto e humilde - um convite aberto para iniciarmos uma reflexão coletiva e pública sobre o ciberespaço que partilhamos todos os dias.

Com base na análise exaustiva de 129 747 ativos digitais em funcionamento em Portugal, o estudo revela dados técnicos que nos desafiam a repensar, urgentemente, a nossa resiliência cibernética.

O Fator Humano e as Credenciais

Para facilitar o acesso fora do horário laboral, muitos profissionais continuam a recorrer a computadores pessoais para aceder a sistemas de trabalho críticos. Esta rotina reflete-se em vulnerabilidades muito claras: as fugas de informação apontam para uma média de 89,51 passwords comprometidas por domínio afetado.

Mais preocupante ainda, do universo de entidades expostas analisadas, 18,66% sofreram infeções inequívocas por stealers (software malicioso de roubo de dados).

O E-mail: Um pilar estratégico (des)protegido

O correio eletrónico transformou-se no pilar da transmissão de informação estratégica das organizações. Contudo, o protocolo DMARC (vital para combater o spoofing e phishing) está ativo em apenas 26,8% dos domínios do setor público e 41% no privado. A adoção da tecnologia DNSSEC é quase inexistente no nosso país.

Ainda mais grave: o estudo conclui que 39,3% do correio eletrónico público continua a ser enviado sem qualquer tipo de cifra criptográfica, trafegando em texto não cifrado (plain text), o que facilita a interceção de dados sensíveis.

A Ilusão da Infraestrutura de Suporte

Embora Portugal se destaque num nível de topo mundial no que toca à maturidade institucional, a nossa autonomia física real no mundo digital é perigosamente reduzida.

Apenas 5% da infraestrutura de suporte está localizada fisicamente em Portugal, estando a esmagadora maioria sujeita a jurisdições estrangeiras.

O Bastião de Controlo: O nosso porto seguro

Em contrapartida, as nossas telecomunicações e centros de dados oferecem um pilar de soberania altamente robusto: 82% das empresas críticas têm sede em Portugal e 68% dos acionistas destas infraestruturas são de nacionalidade portuguesa. Isto garante um forte alinhamento com a legislação nacional e europeia de proteção de dados.

A soberania digital não passa pelo isolamento, mas sim pelo reforço do controlo sobre as nossas comunicações essenciais. Este estudo da Art Resilia convida-nos a um esforço conjunto e transparente entre decisores, equipas técnicas e cidadãos para construirmos uma comunidade digital verdadeiramente protegida.

Acesso ao estudo completo sobre Soberania Digital