Lua poderá mesmo ter água, diz uma equipa de cientistas

Os cientistas exploram o espaço por vários motivos, sendo um deles a tentativa de encontrar um planeta, objeto ou satélite natural que reúna algumas das condições que a Terra garante. Agora, uma equipa de cientistas alega ter encontrado água sob a superfície da Lua.

A descoberta foi feita pela sonda chinesa Chang'e-5.

Segundo um relatório agora divulgado, uma equipa de cientistas afirma que a sonda chinesa que aterrou na Lua detetou água sob a superfície do satélite natural. A equipa liderada por investigadores chineses analisou os dados fornecidos pela China National Space Administration, o equivalente à NASA no país.

A sonda lunar chinesa Chang'e 5 enviou os dados relativamente à superfície da Lua para a Terra, levando os investigadores da Chinese Academy of Sciences a perceber que o satélite natural alberga mesmo água.

Inicialmente, a Lua foi considerada seca, por falta de evidência em contrário, segundo o jornal South China Morning Post. Contudo, alguns cientistas têm sugerido consistentemente que poderá haver água, na forma de gelo, por exemplo, na superfície da Lua. Assim sendo, as agências espaciais da China e dos Estados Unidos da América têm investido na procura de provas que confirmem essa teoria.

Para os investigadores, a existência de água representa um passo rumo à possibilidade de abrigar humanos no satélite natural.

Sonda chinesa descobriu água na Lua

A sonda que aterrou na Lua utilizou um espectrómetro lunar, uma câmara panorâmica e um radar lunar, por forma a procurar indícios de água na superfície do satélite natural. De acordo com o que foi revelado, os dados de luz infravermelha do módulo da sonda lunar, que diriam se existe ou não água na Lua, foram alterados pelo calor da superfície.

Por isso, os investigadores utilizaram um modelo de correção térmica para encontrar evidência de água nos dados que haviam sido recolhidos. Dessa forma, perceberam que existem quantidades mínimas de água, encontradas a partir de uma rocha na Lua.

