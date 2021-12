Estação Lunar não tripulada da China estará pronta em 2027

A corrida espacial não acontece apenas entre empresas e agências, mas também entre países. Nesse sentido, a Estação Lunar não tripulada da China, a ser construída em conjunto com a Rússia, estará pronta em 2027.

A alteração do plano prevê-se que ajude a China a antecipar-se aos Estados Unidos da América (EUA) na corrida espacial.

As autoridades espaciais chinesas revelaram ao South China Morning Post que a Estação Lunar não tripulada, a ser construída em conjunto com a Rússia, estará concluída em 2027. O novo plano está previsto para oito anos mais cedo do que o anteriormente anunciado, por forma a ajudar a China a antecipar-se aos EUA na corrida espacial.

Inicialmente, a missão Chang'e 8 da China tinha como objetivo apenas a realização de estudos científicos. Contudo, Wu Yanhua, diretor adjunto da China National Space Administration, anunciou que o novo objetivo passa por colocar uma estação de investigação não tripulada na superfície lunar. Este plano estava programado para 2035.

Sem revelar pormenores, o diretor adjunto sublinhou que a administração pretende “construir uma base sólida para a utilização pacífica dos recursos lunares”.

China poderá querer antecipar-se

Embora esteja a progredir de forma constante ao longo dos anos, as autoridades já revelaram que o programa lunar da China não pretende ser parte de uma corrida espacial. Contudo, esta súbita alteração dos planos poderá estar relacionada com os planos da NASA, que prevê aterrar na Lua em 2025.

No entanto, o programa Artemis, a ser desenvolvido pela NASA, é extremamente complexo. Isto, porque envolve a construção de uma estrutura semelhante à Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, com um custo estimado de 100 mil milhões de dólares até 2025. Por isso, a agência americana já anunciou que a primeira aterragem poderia atrasar vários anos devido a desafios técnicos.

