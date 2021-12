Attack at Dawn: North Africa anunciado

A Panzer Division Games (Croácia) anunciou recentemente Attack at Dawn: North Africa, aquela que será uma noticia para todos os amantes de jogos de estratégia (seja por turnos ou em tempo real).

Venham conhecer um pouco mais sobre o jogo.

Quando aqui experimentámos The Operational Art of War IV, referimos que este se tratava de um género de jogos de estratégia que, com o passar dos anos, tem perdido algum do seu público alvo.

Apresentando uma componente mais estratégica ou tática, em detrimento da vertente gráfica, tratam-se de jogos que mantém praticamente inalteradas as seus mecânicas e modos de jogo, mantendo dessa forma todo o appeal que desde sempre os caracterizou.

Dessa forma, tratam-se de jogos de nicho que, com o passar dos anos, conseguem manter uma grande comunidade de gamers apaixonados por estratégia militar.

Recentemente a Panzer Division Games, revelou os seus planos para o lançamento de Attack at Dawn: North Africa, um jogo sobre a 2ª Grande Guerra Mundial.

Em Attack at Dawn: North Africa, os jogadores podem impersonificar alguns dos grandes lideres militares da altura do conflito, como Rommel ou Montgomery. O palco de guerra, tal como o nome indica, é o Norte de África e o jogo apresenta ainda a particularidade dos combates poderem decorrer em tempo real ou por turnos.

As unidades e armamentos em ação baseiam-se na realidade, sendo que os jogadores vão encontrar cenários realistas. Também os próprios cenários previstos para o jogo, baseiam-se em eventos que ocorreram na realidade e que foram alvo de muito estudo por parte da equipa de desenvolvimento.

O mapa abrange cerca de 2000 Km2 reproduzidos com base na realidade da altura, e a existência de um Editor de Mapas, permitirá aos jogadores a criação de mais conteúdos.

Segundo a Panzer Division Games, o jogo irá apresentar-se extremamente legível para todos os jogadores, tanto ao nível do mapa, como das unidades, como dos próprios eventos a ocorrer.

Attack at Dawn: North Africa será lançado para PC na Primavera de 2022.