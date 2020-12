Chang’e 5: A sonda lunar está de regresso à Terra… e traz amostras

Foi no passado dia 23 de novembro que a China enviou para a Lua uma sonda lunar, a Chang’e 5. O objetivo é recolher material da superfície lunar para ser analisado em Terra. A cápsula espacial chinesa iniciou hoje a sua viagem de regresso à Terra de três dias.

A sonda lunar Chang’e 5, que orbita a lua há cerca de uma semana, ligou os quatro motores por cerca de 22 minutos para sair da órbita lunar, informou hoje a Administração Espacial Nacional da China, numa mensagem na rede social.

Sonda Lunar Chang’e 5 traz dois quilos de amostras…

O módulo tinha pousado na lua, perto de uma formação denominada de Mons Rumker, uma área em que se acredita ter sido o local de atividade vulcânica antiga, tendo sido recolhido perto de dois quilos de amostras.

De acordo com as informações, espera-se que a cápsula lunar pouse no norte da China, na região da Mongólia Interior. A cápsula irá separar-se da nave espacial e flutuar de paraquedas até ao solo. Estas serão as primeiras amostras da superfície lunar obtidas pelos cientistas desde a sonda Lunar 24, da União Soviética, em 1976.

O programa espacial da China tem um conjunto de missões ambiciosas em andamento, incluindo uma sonda a caminho de Marte. A designação do programa lunar Chang’e é uma homenagem à antiga deusa da lua chinesa. Conforme temos acompanhado, esta é a terceira vez que a China pousa um módulo de pouso na superfície lunar. O Chang’e-3 chegou em 2013 com o Chang’e-4 seguindo o exemplo em 2019. Agora foi a vez do Chang’e 5.

