Missão espacial chinesa chega ao destino e envia fotos a cores da Lua (vídeo)

No passado dia 23 de novembro, a China enviou para a Lua uma sonda que tem como objetivo recolher material da superfície lunar e regressar à Terra. A Chang’e-5 pousou suavemente na terça-feira no Oceanus Procellarum. Depois de conseguir algo marcando quatro décadas de exploração lunar, a sonda começou a transmitir para a Terra imagens a cores do processo de alunagem.

Esta missão irá recolher dados do solo lunar que a China usará para as suas futuras missões ao satélite natural. Há já imagens interessantes da ação dos equipamentos a perfurar a Lua.

China chega à Lua e mostra imagens a cores

A China já mostrou que tem interesse na exploração lunar e ao longo dos últimos anos desenvolveu tecnologia quer para alcançar o espaço, quer para estudar o solo da Lua. Assim, o país lançou com êxito a sonda Chang’e-5 em novembro passado que chegou ao destino na segunda-feira.

A sonda já iniciou os seus protocolos de recolha de amostras e começou a perfurar a superfície. A ideia é recolher pedaços de regolito lunar. Este material consiste em rocha altamente fragmentada, formada pelo impacto repetido de meteoroides sobre a superfície da Lua.

O robô estabilizou e começou a captar imagens a cores, enviando para a Terra os momentos que descrevem a operação de descida.

Chegar ver e… voltar para Terra

Segundo o descrito na missão, hoje, quando as amostras estiverem seguras a bordo do módulo de pouso, o Chang’e-5 tentará escapar da fraca gravidade da Lua. Assim, já na órbita irá encontrar-se com a nave espacial antes de entregar os materiais para transporte de volta à Terra.

Conforme temos acompanhado, esta é a terceira vez que a China pousa um módulo de pouso na superfície lunar. O Chang’e-3 chegou em 2013 com o Chang’e-4 seguindo o exemplo em 2019.

