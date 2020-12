ECG do Apple Watch funcionará com frequências cardíacas até 150 BPM

A Apple tem melhorado bastante o Apple Watch a cada versão que lança. O ECG foi das melhores funcionalidades este dispositivo recebeu, o que impulsionou amplamente a sua utilização no mundo. Contudo, a tecnologia tem algumas limitações, mas a empresa de Cupertino parece não se dar por vencida.

Em breve, o Apple Watch será capaz de detetar fibrilação auricular através da função ECG em frequências cardíacas mais altas do que a atual.

Introduzido com o Apple Watch Series 4, a aplicação de eletrocardiograma (ECG) pode registar os sinais elétricos gerados pelo corpo de uma pessoa durante um batimento cardíaco, usando dois pontos de contacto.

A versão existente oferece uma leitura “inconclusiva” ao tentar registar uma frequência cardíaca abaixo de 50 BPM ou acima de 120 BPM. Isto significa que não pode ser usada de forma tão eficaz por aqueles que tomam certos medicamentos ou atletas de elite.

De acordo com as informações, a Apple entrou com um pedido na FDA para uma atualização da sua app de ECG em agosto e obteve a aprovação para as suas alterações.

Assim, estas alterações, que podem ser introduzidas com o watchOS 7.2, previsto para amanha, segunda-feira, 14 de dezembro, incluem a capacidade de fazer uma leitura de ECG até 150 BPM.

Além disso, alguns dias atrás, foram encontradas referências a uma nova versão do algoritmo de ECG no iOS 14.3 e watchOS 7.2. De acordo com a documentação do programador para as versões mencionadas, a Apple projetou um novo algoritmo que o Apple Watch usa para medir ondas de eletrocardiograma (ECG).