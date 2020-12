Virgin Galactic: Companhia espacial comercial falha primeiro voo de teste

Se já podíamos ter visto de tudo, eis que surge uma companhia que desenvolve veículos para viajarem até ao espaço. Contrariamente aos que já conhecemos, a Virgin Galactic pretende ser a primeira a operar viagens comerciais, abrindo o infinito a todos os interessados.

Apesar de o primeiro voo de teste ter estado marcado para o dia de ontem, acabou por ser inesperadamente adiado.

Virgin Galactic permitirá que civis vão mais além

A companhia foi iniciada por Sir Richard Branson e pretende iniciar a sua atividade em 2021. Então, a Virgin Galactic tem como objetivo abrir as portas do espaço a todo e qualquer ser humano que pretenda ir mais além e, claro, tenha como suportar esse custo.

Desde que se sabe destas viagens comerciais ao espaço, já 600 pessoas garantiram o seu lugar, por um preço de 200 mil a 250 mil dólares. De entre elas estão Justin Bieber e Leonardo DiCaprio.

O voo de ontem, dia 12 de dezembro, seria o primeiro de três voos da fase de testes. Além disso, os aviões erguer-se-ão do Novo México, EUA, a partir de um porto espacial comercial propositadamente construído para a Virgin Galactic, o Spaceport America.

Um grande marco!

Disse, à BBC, Will Whitehorn, presidente do Space Industry Group do Reino Unido, sobre o voo.

No vídeo deixado abaixo é possível observar, nos 30 minutos, o avião a iniciar a marcha.

Cabine preparada para oferecer uma experiência única

A companhia revelou recentemente imagens do interior do avião que levará civis ao espaço, numa viagem comercial. De acordo com elas, os passageiros sentar-se-ão em lugares movíveis, de modo a ser possível gerir as forças G, durante as diferentes fases do voo.

Além disso, os sortudos terão à sua disposição, colocado na parte de trás do banco à sua frente, um ecrã que disporá todos os dados, ao vivo, relativos ao voo. De forma a garantir que se mantêm nos seus lugares e conseguem todos uma vista privilegiada, a cabine conta com 12 janelas bem grandes.

Apesar de ter sido projetada para realizar voos comerciais, a Virgin Galactic pretende ser também um centro de treino de astronautas. Isto, porque, atualmente, estes têm de ser treinados em ambientes simulados, como piscinas.

Assim como o turismo espacial e a ciência espacial, essa formação será uma componente crucial da revolução industrial que está a chegar ao espaço.

Disse Whitehorn.

Virgin Galactic voltará aos testes após falha

Apesar de não ter acontecido, a missão de ontem previa que seguiriam a bordo dois pilotos: CJ Sturckow, um antigo astronauta da NASA, e Dave Mackay, principal piloto de estes da Virgin Galactic. Durante a viagem, ambos estariam destacados para fazer as verificações possíveis em todos os processos operacionais do avião.

Além disso, pretendia ultrapassar a marca das 50 milhas (cerca de 80 quilómetros), considerada, pelo governo dos EUA, como o início do espaço. No entanto, após atingir os 40 mil pés (cerca de 12192 metros) de altitude, anexado à nave-mãe, o avião realizou uma curva inesperada e, ao invés de se disparar para o céu, regressou à base. Conforme garantiu a Virgin Galactic, o avião aterrou em segurança e os dois pilotos chegaram bem.

A sequência de ignição do motor do foguetão não foi concluída. O veículo e a tripulação estão em grande forma. […] Iremos verificar o veículo e voltaremos ao voo em breve.

Revelou a Virgin Galactic no Twitter.

