Estamos a poucas horas do evento mais importante do ano para a Google. Falamos da I/O, onde a gigante das pesquisas se prepara para revelar as muitas novidades que tem preparadas para o ano que está a começar.

Se tudo está ainda no segredo máximo, mesmo com algumas fugas de informação, há já algumas novidades que estão a ser avançadas de forma oficial. Foi a Google que as mostrou, abrindo caminho para um lote de novidades que iremos conhecer muito em breve.

É hoje que começa a conferência anual da Google, que terá a duração de 2 dias. A I/O de 2022 continuará a ser virtual, sendo mantidas todas as medidas de segurança para quem assiste a este ponto fulcral de todo o ecossistema da gigante das pesquisas.

Com muito do seu foco a apontar para o Android, é natural que a Google comece a libertar parte das novidades que vai detalhar durante o dia de hoje. Estas são ainda muito genéricas, mas mostram já os caminhos que vão ser seguidos.

#GoogleIO is now loading… Which update are you most excited to see on May 11–12? — Android (@Android) May 9, 2022

Do que revelou num Tweet, existem já 4 temas que vão ser tratados na apresentação dedicada ao Android. Aqui a Google revelou como foco as atualizações de segurança, as atualizações nas mensagens, atualizações entre dispositivos e novas parcerias.

A somar a estas potenciais novidades, a Google tem já mais áreas onde se quer focar. Novamente ao estilo que nos habituou na I/O, vai também trazer o Material Design para os programadores, as suas apps e os restantes utilizadores.

✨ Material Design is coming to #GoogleIO! ✨



What are you excited about?— Material Design (@materialdesign) May 9, 2022

Também aqui concentrou tudo num Tweet, onde mostrou algumas das novidades preparadas. Neste campo reduziu tudo a apenas 2 aposta: tipos de fonte variáveis, design e acessibilidade. Certamente que muito mais vai ser revelado nesta área cada vez mais importante para a Google.

Além do que agora foi revelado, há alguns extras que são esperados. Falamos do Pixel Watch, do Pixel 6a e até mesmo o Android 13. Até lá, e enquanto espera, pode aproveitar e jogar ao pinball da I/O da Google.