Os últimos dias têm sido recheados de novidades para o lado da Google, em especial no que toca ao Pixel Watch. Este smartwatch é cada vez mais uma certeza e deverá surgir muito em breve par que todos o conheçam.

Se até agora era apenas uma ideia e o fruto de algumas maquetas, há novidades importantes. Um protótipo deste smartwatch foi deixado num restaurante, ficando assim acessível para que todos o possam ver e avaliar.

Esta parece quase uma história inventada, mas é certo que é bem verdadeira. A Google tem estado a preparar um novo smartwatch, baseado na sua experiência. Este terá certamente o Wear OS como base, mas há muito para se conhecer, em especial no que toca ao seu design.

Depois de termos visto surgir uma primeira confirmação, fruto de um registo de marca, há agora novidades. O Pixel Watch surgiu agora em público e ficou bem visível para todos. Acabou esquecido num restaurante, à vista de todos e pronto a ser avaliado.

Esta parece ser uma história quase surreal, mas a verdade é que aconteceu mesmo assim. O site Android Central teve acesso a um protótipo deste relógio, com as primeiras imagens a serem agora partilhadas com toda a Internet.

Do que se pode ver, este Pixel Watch parece cumprir o que se esperava há algum tempo. Um desenho circular, com uma coroa rotativa e quase sem qualquer moldura. Há ainda que contar com 2 botões laterais e que controlam algumas funções.

A parte inferior parece estar coberta a vidro e tem presente um conjunto de sensores que vão recolher informações dos utilizadores. Há ainda que contar com um sistema proprietário de braceletes, que abrem caminho a um grau de personalização grande.

Quanto ao sistema operativo, e com uma certeza grande de que será o Wear OS, não foi possível verificar nada. Ao ligar este smartwatch apenas ficou presente um G maiúsculo e que não permitiu o acesso a mais nenhuma função deste relógio da Google.

Se acham estranha esta situação, ela não é original. Já em 2010 a Apple perdeu um iPhone 4, que mais tarde foi revelado ao público antes do tempo. Essa situação foi complicada, mas acabou por se resolver. Neste caso, e do que se sabe, a Google não está ativamente à procura deste Pixel Watch, o que é ainda mais estranho.