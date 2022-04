Há vários anos que se fala na possibilidade da Google lançar um relógio. Este terá certamente todas as caraterísticas que a gigante das pesquisas entende serem necessárias e irá fazer uso de muita tecnologia que atualmente já tem.

Este novo smartwatch tarda a ser uma realidade, mas agora a Google parece ter dado mais um passo importante. Um novo passo foi dado e acabou por ser uma das confirmações que se esperavam e que confirma que o Pixel Watch vai ser uma realidade.

Com o Wear OS a Google tem já uma presença forte no mercado dos smartwatches, através de todos os seus parceiros. Este é o sistema que alimenta a grande maioria dos relógios inteligentes e que é entendido como m dos padrões da indústria.

Claro que se espera que a gigante das pesquisas crie uma proposta neste campo, algo que há anos tem vindo a ser avançado como uma possibilidade. Os rumores e as provas apontavam para a sua chegada há vários anos, algo que nunca aconteceu.

Agora, a Google terá dado mais um passo essencial para a sua chegada ao mercado. A Google terá registado a marca Pixel Watch nos EUA, associando-a como esperado a "equipamentos vestíveis", em especial na área de relógios inteligentes, capas e braceletes.

Google I/O '22



From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + "teasing" the Pixel Watch.



Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.



Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR