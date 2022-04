Apesar de estar num processo de eliminação das passwords, a Microsoft parece continuar a dar aos utilizadores as ferramentas para se manterem protegidos. Nem sempre são novidades profundas, mas sim melhorias do que temos já acessível.

A mais recente melhoria chegou ao Microsoft Authenticator, com uma funcionalidade extremamente interessante. Esta ferramenta de autenticação pode agora ajudar a definir as passwords, com a capacidade de as criar de forma bem complexa.

Para garantir que os utilizadores conseguem dispensar a utilização de passwords, a Microsoft recorre a autenticações externas, como a que o Authenticator oferece. Este gera os códigos necessários para a autenticação, sem que esta dependa de passwords ou outra autenticação.

Esta é uma ferramenta que muitos usam, em especial se estiverem ligados a produtos da Microsoft ou para garantir uma autenticação de 2 fatores, algo cada vez mais presente. Agora o Microsoft Authenticator recebeu mais uma novidade, para quem tem de usar passwords.

Esta ferramenta passou a ter a possibilidade de gerar passwords complexas e que podem ser aplicadas nos sites a que o utilizador acede. Sabe interpretar os momentos de criação de contas nos sites e assim oferecer aos utilizadores esta possibilidade.

A Microsoft garante que os mecanismos usados para gerar estas passwords são de elevada proteção e complexidade. Isso garante que todas as passwords geradas vão ser difíceis de quebrar, aumentando ainda mais a proteção dos utilizadores.

Como é já ele próprio um gestor de passwords, a integração esperada acontece naturalmente e para o futuro. Isto significa que cada ma das novas passwords que forem geradas são automaticamente gravadas no Microsoft Authenticator para serem usadas no próximo acesso.

Presente no Android, no iOS e até no Chrome, o Microsoft Authenticator garante aos utilizadores a proteção que precisam. Esta chegará de várias formas e agora com a certeza de usaar passwords fortes e complicadas de decifrar.