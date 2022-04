Tal como a maioria dos sistemas operativos, o Windows 11 oferece um conjunto alargado de apps padrão aos utilizadores. Estas servem para estes estarem prontos a usar o sistema de forma completa, sem terem de recorrer a apps externas.

Claro que nem todos usam estas apps e sequer precisam destas no sistema. Este é espaço útil que está ocupado indevidamente e poderia ser aproveitado de forma mais útil. As contas foram agora feitas e este espaço em disco ocupado é demasiado.

Mesmo em sistemas com muito espaço de armazenamento, este é um elemento que deve ser controlado de forma muito firme. O Windows 11 está constantemente a reservar espaço para si e a ocupar armazenamento para atualizações e outros momentos.

Aqui estão também as apps padrão e que vão estar disponíveis para o utilizador. Na análise realizada, recorrendo a comandos de PowerShell, foi possível perceber que a maior delas ocupa 91 MB. Além disso, muitas têm como espaço apenas 11 KB, o que parece não ser real.

Com uma análise mais profunda, foi possível perceber que há outros locais onde estas apps guardam ficheiros. Como exemplo foi mostrada a app Microsoft Store Purchase, que reclamava para si 11 KB. Com esta análise mais profunda acabou por crescer para os 37 MB.

Tudo ficou mais claro e percebeu-se que os dados estão arrumados em duas pastas, distintas e que não são totalmente visíveis. Ao refazer a contagem do espaço ocupado, ficou percetível que o espaço cresceu e passou a ocupa muito mais, chegando aos 1,6 GB.

Este é claramente um valor muito elevado para as apps que o Windows 11 tem presente. Ainda mais quando estas não são totalmente usadas por todos os que usam o sistema e que como tal poderiam ser simplesmente eliminadas para poupar espaço.

Esta é a vertente que a Microsoft não mostra no Windows 11 e nos seus restantes sistemas. Quem quiser confirmar esta situação só precisa correr o código presente neste link e com os comandos de PowerShell avaliar o espaço ocupado no seu sistema.