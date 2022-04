Um 25 de Abril do mundo… liberdade em tempo de guerra!

A história de Portugal está marcada pela coragem das forças militares que na madrugada de 25 abril de 1974, ocuparam pontos estratégicos em Lisboa e derrubaram a ditadura do Estado Novo, implantada também por militares em 1926. Hoje, lembramos também a Ucrânia que luta para se libertar do invasor.

Para nós, a liberdade, conseguida nesse dia, derrubou o regime de ditadura que durante 48 anos oprimiu o Povo Português.

A liberdade e o 25 de Abril

Nestas palavras estavam contidas as principais aspirações de milhões de portuguesas e portugueses. Aspirações que lhes frustravam a vida e consumiam o dia a dia, mesmo que a maioria nem se desse conta, de tão "catequizada" que estava. A "catequese" política, religiosa e social, indicativa de uma cultura geral intencionalmente acanhada e, por aí, absolutamente submissa. Ora, a ação vem do pensamento e a reação vem do sentimento...

Então, o 25 de Abril surgiu de um desejo muito restrito de ação, a que se seguiu uma reação alargada da sociedade portuguesa de então. Diria até que nem foi um movimento há muito sentido e desejado pela maioria dos que viriam depois a alinhar e a participar nele! (Antes, sim, houve alguns golpes falhados que tinham a intenção de derrubar o regime).

A Revolução aconteceu "a reboque" dos interesses sociais e financeiros de um pequeno grupo de oficiais militares. Apetece-me dizer que ela acabou por acontecer...

Estou convencido de que as aspirações de Abril, a vontade de se arriscar e levar em frente uma revolução, agitavam sobretudo as mentes comunistas ou de extrema esquerda e alguns socialistas talvez. O resto, enfim... era giro apoiar... e apoiaram... até que, um dia, decidiram "meter o socialismo na gaveta"...

Liberto do jugo ditatorial, a país entra na Europa e, forçado pelos dinheiros e normas que dessa entrada, recolheu, consegue criar melhorias substanciais ao nível de equipamentos, da criação de empresas, do crescimento económico que conduziram a uma melhoria do nível de vida da maioria da população, do desenvolvimento da educação e dos serviços de saúde. Duvido que a mentalidade popular tenha mudado assim tanto...

O valor da liberdade, hoje, na Ucrânia

Hoje o valor da liberdade para todo o mundo está à prova, numa guerra que se trava na Ucrânia. O invasor, a Rússia, abriu feridas profundas e obrigou cada estado a olhar de novo para as suas fronteiras, para a sua soberania, com preocupação.

Esta guerra irá marcar profundamente o planeta e reforçará o significado de liberdade. O povo ucraniano merece nesta altura ser mais uma vez lembrado pela coragem de não se dobrar ao invasor e combater pela sua liberdade, pela liberdade do seu país, dos seus valores.

Há efetivamente uma necessidade de um 25 de Abril do mundo.

Artigo com participação do Prof. José Machado, para o Pplware

