iPhone 14 Pro terá um design mais arredondado do que o iPhone 13 Pro

O iPhone 14 já está há alguns meses no topo das conversas do mundo da tecnologia. Os rumores dão conta de novas tecnologias, novo design do notch, hardware melhorado e eventualmente uma novidade na oferta entre versões. Agora há um novo rumor.

O último modelo publicado por um utilizador, que supostamente teve acesso a dados privilegiados, mostra um iPhone 14 Pro com mais cantos arredondados do que o iPhone 13 Pro.

Apple pretende tornar design do iPhone 14 Pro mais arredondado

Ian Zelbo é o designer da FrontPageTech e tem sido o responsável pela geração destes planos através de fugas e rumores sobre o próximo iPhone.

A principal novidade destes modelos (pretensamente reais) é o aumento da circularidade dos cantos do iPhone 14 Pro. Se olharmos tanto para a imagem no topo do artigo como para a imagem do corpo, podemos ver um aumento no tamanho do ecrã com arestas reduzidas.

Contudo, ao pormenor, vemos como o ângulo de arredondamento de cantos é maior no iPhone 14 Pro (direita) do que no iPhone 13 Pro (esquerda).

Esta modificação do desenho poderia ter sido causada por alterações nas câmaras traseiras. Recorde-se que o iPhone 14 Pro está planeado para ter um complexo de câmara maior, de modo a acomodar a câmara de 48 megapíxel.

Isto poderia ter sido utilizado pela Apple para justificar a mudança nos cantos. O que apresentaria cada vez mais um desenho semelhante à circularidade do complexo de câmaras traseiras.

A modificação do design do iPhone Pro de 2023 será o resultado de uma incongruência entre todas as linhas e curvas dos elementos do iPhone e isto poderá ter levado a Apple a modificar o seu design.

No entanto, este novo desenho só estaria disponível nos modelos Pro, deixando de fora o modelo standard. Portanto, estes cantos mais arredondados serão outro elemento de diferenciação entre o modelo Pro e o modelo padrão.

