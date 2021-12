Apple poderá lançar iPhone 14 Pro com câmara de 48 MP. Periscópio só chegará em 2023

A Apple estará já a aplicar os seus esforços na próxima linha de smartphones. Os modelos do iPhone 14 deverão ser lançados em setembro de 2022 e já existem rumores interessantes que começam a desenhar o futuro.

Sobre o modelo do iPhone 14 Pro e sobre os planos para os anos seguintes estão a ser partilhadas informações relativas às câmaras, com melhorias importantes para imagens captadas com zoom.

Os modelos de iPhone do próximo ano deverão apresentar mudanças significativas face as últimas linhas lançadas. O conhecido analista Ming-Chi Kuo, já avançou com algumas das expectativas e daquilo que poderão ser os planos da fabricante.

Numa nota recente, o analista avança que a Apple poderá ter para o iPhone 14 e modelos futuros planos que aproximam o iPhone das tendências atuais no Android, para as suas câmaras fotográficas.

Estes dois anos serão fundamentais para a empresa americana contribuir para a Largan Precision, a maior fabricante mundial módulos de lentes óticos e outros componentes para dispositivos móveis, aumentar a sua participação no mercado, aumentar a receita e o lucro.

Não existem grandes detalhes adicionais, no entanto, o analista já tinha falado anteriormente que a câmara principal do modelo Pro seria de 48 MP e permitirá gravação de vídeo a 8K. Esta é uma característica que já vemos várias fabricantes a oferecer nos seus topo de gama.

Avança ainda que esta resolução para gravação será um passo importante para a criação de conteúdo dirigido ao headset AR/VR que a fabricante deverá lançar também no próximo ano.

Além dos planos para 2022, é ainda indicado que o iPhone 15 poderá estrear uma câmara periscópio em 2023. Assim, a fabricante poderia dar o salto além na qualidade das fotos com Zoom.