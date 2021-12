0Há muitos anos que o DuckDuckGo tem tentado trazer para a Internet um aumento de privacidade. Este serviço, que começou como um motor de pesquisa, tem crescido e trazido para os seus utilizadores novas ofertas e novas propostas.

A mais recente, que está ainda a ser desenvolvida, será um browser que quer manter esta aura de proteção dos dados dos utilizadores. A ideia está lançada e muito em breve o DuckDuckGo quer mostrar o que está a preparar.

Há um novo browser a ser preparado

Foi durante a apresentação de tudo o que o DuckDuckGo revelou durante o ano de 2021 que surgiu esta novidade. A empresa focada privacidade na Internet está a preparar o seu browser, para conseguir dar aos utilizadores ainda mais proteção para os seus dados.

Esta nova proposta virá complementar todas as ofertas que já existem, disponíveis para várias plataformas e serviços. Falamos do browser que existe para os smartphones, dos filtros para o e-mail e muito mais.

We can't wait for what's to come in 2022. Look out for our new desktop app, which brings the privacy & speed of our mobile app (finally!) to desktop. First look is here. pic.twitter.com/C6kgtCthAo — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 21, 2021

Novidade da DuckDuckGo vai ser diferente

Ao contrário do que tem vindo a ser normal, o DuckDuckGo não vai seguir o caminho do Chromium e da sua proposta para um browser. Querem criar uma solução própria e sem depender de ninguém optando por usar os motores de navegação que os sistemas operativos oferecem.

Com soluções já criada para o Android e para o iOS, com modelos similares, o DuckDuckGo foca-se agora no Windows e no macOS. Isto significa que no caso do sistema da Microsoft irá usar o WebView2 e no caso do sistema da Apple irá basear o seu browser no WebKit.

Privacidade continua para lá da pesquisa

Na apresentação deste browser, o DuckDuckGo trouxe boas notícias. Revelou que os testes iniciais mostram que a sua proposta "significativamente mais rápida que o Chrome". Ao usar o motor de pesquisa do sistema operativo não precisa de se preocupar com atualizações de segurança a outras manutenções.

Ainda não existe nenhuma previsão para a chegada desta proposta do DuckDuckGo. O que foi revelado no Twitter é mais interessante, visto que aponta para 2022 a chegada deste browser, com todas as funcionalidades de privacidade.