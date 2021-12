Há muito que se espera que a Xiaomo revele ao mundo o seu novo smartphone. O Xiaomi 12 teve já várias datas para ser apresentado, sem que nunca fosse confirmada ou apresentada ao público.

Essa informação parece agora ter chegado, de forma oficial e com todas as confirmações necessárias. O Xiaomi 12 será finalmente apresentado a 28 de dezembro, num evento que a marca vai realizar na China.

Há vários meses que se fala do Xiaomi 12 e do que este smartphone vai trazer para o mercado. Esperada para o final de 2021, esta proposta tardava a ser apresentada e a revelar todos os seus argumentos num mercado muito competitivo.

Com uma simples publicação na rede social chinesa Weibo a Xiaomi mudou por completo este cenário. Revelou, finalmente, que vai mesmo apresentar o Xiaomi 12 em breve e de forma quase global. Será a 28 de dezembro, às 19:30, horas locais.

Além da data, e claro, da hora, não se sabe mais sobre o evento da Xiaomi que foi revelado. Espera-se que nesse dia, sejam anunciados, pelo menos 3 smartphones - Xiaomi 12, Xiaomi 12X e Xiaomi 12 - dando seguimento ao que é normal na marca.

Aina não são conhecidos pormenores destes smartphones, mas as especificações e até a sua forma final tem andado a aflorar na Internet. Em especial as suas câmaras traseiras têm sido mostradas, revelando novamente um desenho diferente do habitual.

Nesse mesmo evento, e novamente dando seguimento ao que tem sido normal na marca, deverá surgir uma nova versão da MIUI, a 13. Esta tem sido detalhada ao longo das últimas semanas e o que foi mostrado revelou mais uma mudança importante nesta versão do Android da Xiaomi.

Está assim finalmente resolvido todo o mistério que tem estado a existir em torno do Xiaomi 12 e do que a marca vai apresentar. A MIUI 13 deverá ser uma certeza e há até quem afirme que será lançada já de forma global e em todos os mercados.