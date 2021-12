Xiaomi revela a primeira imagem oficial do Xiaomi 12 que chega a 28 de dezembro

A Xiaomi vai lançar a sua nova linha de smartphones a 28 de dezembro, data que já é oficial. O Xiaomi 12 será então apresentado num evento na China, devendo o evento internacional acontecer apenas em janeiro.

Foi há poucas horas que a empresa começou a lançar alguns teasers do novo Xiaomi 12 e além da imagem, revelou quais os modelos que serão colocados no mercado... pelo menos para já.

Há muito que se apontavam datas para o evento de dezembro da Xiaomi e a última referida era o dia 28. Depois de tantos rumores, a fabricante fez finalmente o seu anúncio oficial através da rede Weibo.

Os novos Xiaomi 12 serão apresentados ao mesmo tempo que a MIUI 13, num evento que irá decorrer na China.

Além desta informação, a Xiaomi revelou ainda quais os modelos que serão lançados. No dia 28 de dezembro, é certa a apresentação do Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, tal como se vê na imagem.

Há ainda a referência em diversas fontes ao Xiaomi 12X e ao modelo Ultra. O modelo Ultra, tal como já aconteceu no passado, só deverá ser apresentado semanas depois. Já o modelo 12X espera-se que seja uma versão mais modesta do modelo base, podendo chegar num momento posterior ao próximo evento, ainda que existam algumas fontes que dão como certo o seu lançamento também a 28.

Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro chegam a 28 de dezembro

Nas publicações que estão a ser feitas oficialmente, ainda não se vislumbra a traseira do smartphone. Apenas vemos dois modelos, com tamanhos diferentes, com cantos do ecrã arredondados, acompanhando a estrutura do smartphone, e câmaras em punch-hole ao centro.

No Weibo, é feita, com frequência, a referência ao SoC que já havia sido confirmado desde o início do mês. Os Xiaomi 12 vão estrear o Snapdragon 8 Gen 1.

Quanto às restantes especificações, fala-se que o modelo base terá ecrã AMOLED de 6,8" e a câmara principal terá um sensor de 50 MP, auxiliada por mais duas câmaras. A autonomia será garantida por uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido a 100W.