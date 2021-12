Hoje é dia de solstício de inverno! Esteja atento às horas…

Na astronomia, o solstício é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do equador. Os solstícios ocorrem duas vezes por ano, em junho e dezembro, sendo que o dia e a hora exatos variam de um ano para outro.

Hoje, dia 21 de dezembro, ocorre o solstício de inverno que marca o início da estação no hemisfério norte. É também hoje que a duração da noite é a mais longa do ano. Saiba a que horas acontece hoje o solstício de inverno.

Solstício de inverno ocorre às 15h59min

O Solstício de inverno ocorre hoje, dia 21 de dezembro de 2021 às 15h59min, marcando o início da estação no hemisfério norte (a mais fria apesar da Terra vir a estar o mais perto do sol a 4 de janeiro). O sol neste dia de solstício estará o mais baixo possível no céu em Lisboa e aquando da sua passagem meridiana atingirá a altura mínima de 28° .

A duração do dia no Solstício de inverno é a mais curta. A 21 de dezembro de 2021 o disco solar nascerá às 07:51:11 horas e pôr-se-á às 17:18:14 horas em Lisboa, assim a duração do dia será de 09:27:03 horas, ver tabela abaixo.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o inverno prolonga-se por 88,996 dias até ao próximo Equinócio, a 20 de março de 2022.

Os solstícios são pontos da eclítica em que o Sol atinge as alturas (distância angular) máxima e mínima em relação ao equador, isto é, pontos em que a declinação solar atinge extremos: máxima no solstício de verão (+23° 26′) e mínima no solstício de inverno (-23° 26′).

A palavra de origem latina (Solstitium) associa-se ao facto do Sol travar o movimento diário de afastamento ao plano equatorial e “estacionar” ao atingir a sua posição mais alta ou mais baixa no céu local.