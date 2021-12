Peugeot entregou o e-EXPERT Hydrogen, o primeiro veículo da marca movido a hidrogénio

Veículos alimentados a energia elétrica ou a hidrogénio? Qual será o futuro para a indústria automóvel? Esta questão está ainda por responder, apesar de haver cada vez mais elétricos a circular nas estradas e a serem colocados nos stands. Contudo, ainda há quem aposte que o futuro passa pelo hidrogénio, a alimentar um motor elétrico. A Peugeot também parece acreditar que poderá ser este o caminho e fabricou já o seu primeiro veículo movido a hidrogénio, o e-EXPERT.

O primeiro veículo desta classe saiu da linha de produção no dia 13 de dezembro de 2021. O Grupo Michelin é o primeiro cliente da nova aposta da marca francesa de fabrico de automóveis.

Peugeot e-EXPERT Hydrogen

Com o e-EXPERT Hydrogen, a Peugeot torna-se um dos primeiros fabricantes a oferecer, além das variantes elétricas de combustão e bateria, um veículo a célula a combustível a hidrogénio no segmento de veículos comerciais.

A carrinha Peugeot e-EXPERT Hydrogen integra um novo motor elétrico com célula de combustível de hidrogénio no compartimento do motor e na parte inferior da carroçaria. Segundo a marca, esta disposição não compromete o volume de carga em comparação com as variantes a diesel do EXPERT.

Além disso, refere a marca, um baixo centro de gravidade melhora a estabilidade do veículo e a sua segurança.

Esta nova proposta da marca francesa tem como base a carroçaria e-EXPERT com bateria. Assim, o Peugeot e-EXPERT Hydrogen já está disponível para entregas, e o primeiro cliente é a WATEA by MICHELIN.

Esta jovem subsidiária dedicada às soluções de mobilidade ecológica do grupo MICHELIN, receberá a sua carrinha a hidrogénio antes do final do ano.

3 minutos a recarregar hidrogénio permite 400 km de autonomia

O e-EXPERT Hydrogen é o mais recente desenvolvimento na estratégia de "Extended power of choice" da Peugeot, permitindo aos clientes escolher entre uma ampla gama de conjuntos de motorização para melhor atender às suas necessidades.

O modelo Peugeot e-EXPERT Hydrogen chega apenas 15 meses após o lançamento do e-EXPERT com bateria. Esta nova proposta, contudo, apresenta um sistema de célula de combustível de hidrogénio combinado com uma bateria de 10,5 kWh que ajuda a alimentar o motor elétrico.

Um reabastecimento completo com hidrogénio comprimido requer apenas três minutos, resultando em 400 km (WLTP) de autonomia elétrica e velocidade máxima de 130 km/h.

O e-EXPERT Hydrogen está disponível em dois comprimentos, padrão e longo. Ambas as variantes partilham um volume idêntico à carga das variantes diesel e gasolina, com até 6,1 m 3 de capacidade interna.

Com carga útil máxima de até 1.000 kg e capacidade de reboque de 1.000 kg, o e-EXPERT Hydrogen é uma solução prática e com emissão zero para uma ampla variedade de empresas e frotas.

