MediaTek Dimensity 9000 é mais rápido e eficiente do que o Snapdragon 8 Gen1

Com o aumento de novas e potentes ofertas no segmento hardware, tem sido interessante de assistir, especialmente para os consumidores, às comparações, competições e até pequenas guerrilhas entre as diferentes marcas e modelos.

No que respeita ao mercado dos SoCs para dispositivos móveis, a mais recente disputa parece ser entre o Dimensity 9000 e o recém-lançado Snapdragon 8 Gen1. E segundo as últimas informações, parece que o processador da MediaTek não só é mais rápido como também é mais eficiente do que o chip da rival da Qualcomm.

Dimensity 9000 é mais rápido e eficiente do que o Snapdragon 8 Gen1

De acordo com as informações que chegam agora vindas da China, conseguimos ter aquela que será a primeira comparação ao nível de desempenho e consumo dos processadores móveis MediaTek Dimensity 9000 e do Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Lembramos que o chip da MediaTek é o primeiro construído num processo de fabrico de 4nm da taiwanesa TSMC, enquanto que o da Qualcomm recebe a litografia de 4nm da Samsung Foundry.

Assim, através dos resultados verificam-se algumas diferenças. No Geekbench 5, que analisa o desempenho do CPU, o Dimensity 9000 apresenta uma pontuação de 1287 no desempenho de núcleo único com um consumo de 3,5W, enquanto que o Snapdragon 8 Gen1 conseguiu 1200 pontos a um consumo de 4,2W. Já no desempenho de múltiplo núcleo, o chip da MediaTek apresenta uma pontuação de 4474 com um consumo de 9,8W, e o SoC da Qualcomm obteve 3810 valores a um consumo de 11,1W.

Desta forma, o MediTek Dimensoty 9000 mostra ser 16% mais rápido e com um consumo de energia 14% menor do que o processador da marca rival. Para além disso, por cada Watt consumido, o Dimensity 9000 consegue 457 pontos, comparativamente aos 343 pontos do Snapdragon 8 Gen1.

Já ao nível dos gráficos, o benchmark GFXBench Aztec Ruin @ 1440 demonstra que o iGPU da MediaTek oferece 42 FPS com 8,2W de consumo, enquanto que o rival consegue 43 FPS com 11,2W. Assim, para cada Watt consumido, o Dimensity entrega 5,12 FPS contra 3,84 FPS do Snapdragon.

O poderoso SoC já foi anunciado oficialmente pela MediaTek e estima-se que o primeiro smartphone equipado com o Dimensity 9000 chegue em fevereiro de 2022.

