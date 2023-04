Tinder rende-se à IA e pede vídeos para saber se os utilizadores correspondem ao perfil

A Inteligência Artificial é atualmente uma tecnologia que começa a ser inserida em vários serviços que usamos no nosso dia a dia. E até nas plataformas mais ousadas. Neste sentido, a popular aplicação de engate Tinder também já está a recorrer à IA e pede agora vídeos de 'selfies' aos utilizadores para saber quem eles são e se correspondem ao perfil.

Tinder já usa IA para reconhecer utilizadores

Certamente que conhece ou já ouviu falar sobre o Tinder. Trata-se de uma aplicação para conhecer pessoas, mas com um sentido focado especialmente para as relações amorosas. Atualmente é umas das aplicações do género mais usadas em todo o mundo, sendo que no ano de 2022 contava com mais de 75 milhões de utilizadores ativos mensais.

Mas a empresa por detrás da app pensou numa forma de evitar a criação de perfis falos, bots e burlas. Para isso, o Tinder reforçou as suas medidas de segurança e vai agora recorrer à Inteligência Artificial e, desta maneira, solicitar um 'vídeo de selfie', em vez da simples fotografia, para verificar e garantir que se trata do próprio utilizador.

O Tinder contava até aqui com um sistema de verificação de perfil através do envio de uma foto, para garantir que era a mesma pessoa que estava a criar a conta. Mas, na verdade, esta é uma maneira fácil de contornar pois podia tirar-se a foto de uma pessoa que não existe, ou enviar a foto de terceiros. Portanto, recentemente a app lançou uma atualização onde vai agora exigir que os utilizadores enviem um vídeo de si mesmos para garantir a verificação com o visto azul.

A empresa diz que esta mudança vai permitir uma maior segurança na app de engate e contará com um parceiro externo para este trabalho, mas o nome desse parceiro não foi revelado. Em suma, o utilizador vai responder a várias perguntas num vídeo e depois a IA vai encarregar-se de verificar se a pessoa do vídeo corresponde à do perfil.

Para além disso é ainda indicado que futuramente haverá uma nova atualização onde os utilizadores apenas vão poder falar com perfis verificados.