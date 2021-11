SoC MediaTek Dimensity 9000 chegará em fevereiro e o Snapdragon 8 Gen1 em dezembro

No ar não há apenas cheiro a Natal, mas também a aproximação da chegada dos próximos smartphones topo de gama equipados com a mais recente e poderosa tecnologia ao nível dos processadores para dispositivos móveis.

De acordo com as informações recentes, o primeiro telefone com o novo SoC MediaTek Dimensity chegará em fevereiro de 2022, enquanto que o equipamento com o Snapdragon 8 Gen1 da Qualcomm fará a sua estreia ainda no mês de dezembro.

Primeiros smartphones com os SoCs topo de gama estão quase a chegar

Tal como já aqui havíamos revelado, a MediaTek, que não cai nas boas graças de grande parte dos utilizadores, está prestes a ser a primeira a lançar um processador desenvolvido na litografia de 4nm. O SoC vai pertencer à linha Dimensity da empresa taiwanesa e tudo aponta para que se trate do modelo Dimensity 9000.

Agora, segundo os últimos dados revelados por algumas fontes do setor industrial, o primeiro smartphone equipado com o poderoso processador MediaTek Dimensity 9000 chegará no mês de fevereiro de 2022.

No entanto, o rival direto Snapdragon 8 Gen1 da norte-americana Qualcomm chegará ainda mais cedo. De acordo com as informações, o SoC da Qualcomm vai chegar ao mercado ainda durante o próximo mês de dezembro e tudo indica que integrará no potente smartphone Xiaomi 12. Recentemente, o Snapdragon 8 Gen1 surgiu na plataforma AnTuTu onde conseguiu alcançar mais de 1 milhão de pontos.

Este será um verdadeiro duelo de titãs em que tanto a MediaTek como a Qualcomm tentam jogar com todos os seus trunfos com o objetivo de trazer o melhor e mais poderoso smartphone às mãos dos consumidores. Ambos contam com especificações bastante aliciantes e caberá aos utilizadores decidir qual o melhor para si.

Resta-nos aguardar pelos próximos meses para sabermos o que realmente chegará ao mercado ao nível dos processadores para equipamentos móveis.

Dimensity 9000 ou Snapdragon 8 Gen1: qual o melhor?

