A Xiaomi irá lançar dentro de alguns dias o seu Xiaomi 12, o novo smartphone de topo que irá estrear o novo Snapdragon 8 Gen 1. Tal como aconteceu com a versão Mi 11 Ultra, o lançamento da versão Ultra do Mi 12 só chegará no arrancar do próximo ano.

Entretanto, já começam a surgir as primeiras renderizações e parece que o foco surge é mesmo feito na câmara fotográfica. Veja as imagens.

Recentemente, surgiu uma imagem de uma capa de smartphone associada ao Xiaomi 12 Ultra que revelava a possibilidade de existência de módulo de câmara completamente diferente daquilo que tem se tem vindo a implementar nos smartphones de topo.

Ainda assim, para quem se recorda, já existiram patentes registadas com tal formato e, no passado também já vimos marcas a apostar em algo do género. Basicamente, esta capa revela que haverá um módulo de câmaras circular, repleto de sensores dados os recortes apresentados.

Imagens do Xiaomi 12 Ultra

Perante esta capa e com base noutras informações disponíveis, o site Letsgodigital, criou imagens computacionais em 3D daquele que poderá ser o Xiaomi 12 Ultra.

Nestas imagens destacam-se pormenores como a câmara produzida em parceria com a Leica, o som com tecnologia harman kardon. Os acabamentos são curvados, tanto no ecrã como na traseira.

Além disso, prevê-se que o smartphone venha com um ecrã de 6,8" com tecnologia AMOLED e resolução QuadHD+ e taxa de atualização de 120Hz. O processador será o Snapdragon 8 Gen 1 e a bateria deverá ter uma capacidade de 5000 mAh. É ainda avançado que este smartphone possa custar cerca de 1200 €.