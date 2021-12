Capas mostram como será o novo smartphone topo de gama Xiaomi 12 Pro

Tudo indica que a Xiaomi irá apresentar o seu novo smartphone perto do final deste ano. Designado Xiaomi 12 Pro, este é um equipamento que muitos utilizadores aguardam, especialmente aqueles que são fãs fieis da popular marca chinesa.

No entanto, há também a suspeita de que a empresa poderá ainda lançar a versão topo de gama Xiaomi 12 Pro. E no seguimento desta possibilidade, foram agora reveladas capas que nos permitem ter uma ideia de como será este modelo.

Virá mesmo aí o Xiaomi 12 Pro?

Aproxima-se a passos largos aquela que se espera que seja a data de lançamento do novo Xiaomi 12, apontada para o dia 28 de dezembro deste ano. Mas há fortes possibilidades que, juntamente com este modelo base, a empresa chinesa lance também o topo de gama Xiaomi 12 Pro.

Neste sentido, o site Gizmochina revelou agora várias imagens de capas para o Xiaomi 12 Pro e que nos permitem ter uma melhor perceção de como poderá ser este novo equipamento da empresa sediada em Pequim. As capas estão disponíveis em várias cores interessantes, como cor-de-laranja, branco e dois tons de verde.

Através das imagens, podemos verificar um pouco do design, especialmente da parte traseira do smartphone. Na zona das câmaras as capas exibem um relevo retangular vertical com cinco espaços para alocar os módulos. Estima-se que três sejam destinados a câmaras fotográficas, um para o LED do flash e uma outra para um sensor adicional sobre o qual ainda não existe qualquer informação.

As imagens mostram ainda que o botão de ligar e desligar, assim como o botão do volume se encontrarão localizados no lado direito do telefone. Na zona inferior há espaço para o altifalante, microfone e uma porta USB do tipo C.

Mas certamente que se a Xiaomi lançar mesmo este modelo mais avançado, teremos mais detalhes revelados em breve, mesmo que vindos de fontes não oficiais.