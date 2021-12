TVDE: Preços estão a aumentar por escassez de motoristas

O TVDE é o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (ou seja, plataformas como a Uber, Bolt, Cabify, entre outras).

Apesar de se pensar que aparentemente este tipo de plataformas está a crescer, a informação mais recente é que os preços dos TVDE estão a aumentar porque há cada vez menos motoristas.

Mais de metade dos condutores deixou de trabalhar para as plataformas Uber, Bolt e Free Now durante a pandemia e nunca mais voltou, ao contrário dos clientes, revela hoje o JN.

De acordo com o porta-voz do Sindicato de Motoristas de TVDE, em declarações ao jornal...

Antes da COVID havia um carro em cada esquina e sempre à porta do cliente. Por causa do confinamento e da falta de procura, houve muitas desistências de motoristas e falências de empresas parceiras. Isso gerou um défice do lado da oferta

O porta-voz refere ainda que...

dos cerca de 30 mil motoristas com certificado, a maior parte deles teve de procurar alternativas porque não podiam suportar os custos com combustíveis e com a manutenção

Menos motoristas TVDE significa preços mais caros

Por norma, as plataformas retêm 20% a 25% do preço em comissões, fora os custos da deslocação. Segundo o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Urbanos de Portugal, Fernando Fidalgo, "as tarifas low-cost são uma das razões para os motoristas irem embora".

As plataformas aplicam normalmente a tarifa dinâmica para responder ao pico de procura e podem, no máximo, duplicar o preço da viagem face ao valor normal. Tal acontece normalmente nas noites de quinta, sexta e sábado e o passageiro é ainda mais penalizado.

A Uber e Free Now revelaram ao jornal que, nos últimos tempos, a tarifa dinâmica tem sido ativada mais vezes.