Apple poderá finalmente matar o notch no iPhone 14 Pro

O notch no iPhone inclui um conjunto de sensores importantes para o funcionamento do Face ID. No entanto, para muitos é uma protuberância no ecrã do iPhone encarada como um problema. Apesar de ser criticado, principalmente por quem não tem iPhone, não há dúvida que o design do smartphone da Apple ficaria melhorado se todo o ecrã estivesse disponível, mas sem perder o Face ID. Poderá acontecer essa alteração já no iPhone 14 Pro.

De acordo com relatórios recentes, o notch desaparecerá em 2022.

Face ID poderá migrar para outro lugar no iPhone e desaparecerá o notch

Há vários meses que corre um rumor que estará para breve a remoção, alteração ou deslocação do notch do iPhone da próxima geração. Apesar da Apple não dispensar o sistema Face ID, um dos mais avançados sistemas de segurança para dispositivos móveis, poderá tecnicamente ser melhorado.

No início desta semana, o site coreano The Elec relatou que o ‌iPhone 14‌ Pro de 6,1 polegadas e o ‌iPhone 14‌ Pro Max de 6,7 polegadas terão um design de ecrã perfurado, muito parecido com o visto nalguns dispositivos Android de última geração, em vez do notch.

Este conjunto de sensores é fundamental para o sistema operativo da empresa de Cupertino. É mesmo basilar nas operações de certificação do utilizador para o acesso à informação do dispositivo, bem como para pagamentos.

O notch acomoda a câmara TrueDepth, que foi uma novidade introduzida em 2017 no ‌iPhone‌ X. Apesar de controversa, a verdade é que permaneceu praticamente inalterada nos modelos ‌iPhone‌ subsequentes até aos iPhone 13 e iPhone 13 Pro (embora nestes últimos tenha sido reduzido ligeiramente em tamanho).

O hardware do Face ID consiste num sensor com três módulos; um projetor de pontos que projeta uma grade de pequenos pontos infravermelhos no rosto do utilizador, um módulo chamado iluminador de inundação que lê o padrão resultante e gera um mapa facial 3D, e uma câmara infravermelha que tira uma foto infravermelha do utilizador.

Este mapa é comparado com a face registada recorrendo a um subsistema seguro, e então o utilizador é autenticado se as duas faces corresponderem suficientemente. O sistema pode reconhecer rostos com óculos, roupas, maquilhagem e pelos faciais, e adapta-se às mudanças de aparência ao longo do tempo.

Um furo no ecrã do iPhone 14 poderá ter tudo

O recorte perfurado permitirá que a Apple forneça mais área de exibição enquanto ainda deixa espaço suficiente para a câmara frontal. Contudo, o design significará que o hardware necessário para facilitar a identificação facial precisará ser posicionado sob o ecrã.

O analista da Apple, Ming-Chi Kuo, afirmou repetidamente que o ‌iPhone 14‌ Pro e o ‌iPhone 14‌ Pro Max terão um design de câmara perfurante em vez de um notch. Além disso, o último relatório da Elec acrescenta credibilidade a esse rumor.

Os analistas do Barclays afirmam que a Apple planeia adotar uma arquitetura baseada numa câmara Time of Flight (ToF) para o Face ID que permitiria que mudanças substanciais fossem introduzidas na estrutura das câmaras TrueDepth frontais. No entanto, outros rumores apontam para um design de lente unibody, o que significaria uma redução no tamanho do módulo da câmara frontal.

Tudo isto é na esfera do rumor, onde também gravita a informação que a Apple estará a trabalhar num ‌iPhone 14‌ de 6,1 polegadas e, para substituir o formato "mini" ‌iPhone‌ de 5,4 polegadas, um novo "‌iPhone 14‌ Max" de 6,7 polegadas. Espera-se que esses modelos mantenham o notch, com o novo design (sem notch e com um furo) exclusivo para os topos de gama do iPhone de última geração.