Sugestão de Natal: escovas de dentes elétricas e inteligentes Oclean

Já pensou nos presentes para toda a família? E que tal apostar em presentes realmente úteis e que trarão melhorias para a saúde oral de todos? As escovas de dentes elétricas são as que garantem uma higiene oral mais eficaz, ajudando a prevenir cáries ou outros problemas relacionados com a limpeza deficiente, além de serem mais amigas do ambiente.

A Oclean é uma fabricante de produtos elétricos e inteligentes para a limpeza dos dentes, que vão além das escovas comuns. Nesta época de natal ainda tem a decorrer várias promoções com packs de produtos ideais para oferecer neste Natal.

Oclean Flow

A Oclean Flow é uma escova de dentes elétrica a bateria, com uma autonomia que pode ir até aos 180 dias, e que garante 38000 escovagens por minuto. Comparando com uma escova de dentes tradicional, manual, este é um valor absolutamente impressionante. Em média, com uma escova tradicional, fazemos apenas 300 escovagens por minuto.

Para uma limpeza perfeita, é então recomendado a escovagem por 2 minutos, 30 segundo em cada quarto da boca.

A rotina de escovagem dos dentes pode variar ao longo do dia e, por isso, existe um modo de escovagem para a manhã, note, modo de branqueamento, modo suave e ainda um modo standard. Dependendo do modo escolhido, a intensidade de escovagem será diferente.

A Oclean Flow tem certificado IPX7 de resistência a água e está disponível na cor branca e azul.

O Pack de Natal inclui duas escovas, mais 10 recargas e ainda dois pacotes de fio dentário, por 63,95 €.

Pack Oclean Flow

Oclean Air 2

A Oclean Air 2 garante uma escovagem de 40 mil vibrações por minuto e uma autonomia para cerca de 40 dias, sendo que o carregamento demora 2,5 horas a ser feito.

Tem dois modos de escovagem, o modo Gentle e o Clean, sendo que a escolha é feita com um toque no botão principal.

Em termos de ruído, a marca garante que se trata de uma escova que emite com abaixo da maioria das escovas do mercado.

O Pack de natal custa 81,95 €e inclui duas escovas, uma verde e uma branca, 10 recargas e mais duas embalagens de fio dentário.

Pack Oclean Air 2

Oclean X Pro

A escova de dentes Oclean X Pro é um modelo "smart" com um ecrã que vai dando informações úteis ao utilizador. O ecrã a cores, além da indicação da bateria, pode, por exemplo, revelar que alguma parte da boca ficou por escovar. Não sendo o produto mais recente da marca é aquele que oferece uma relação entre qualidade e preço mais equilibrada.

O motor integrado é capaz de fazer 42000rpm o que proporciona ao utilizador um ajuste de mais de 32 níveis de intensidade de vibração na escovagem. Entre os modos de limpeza, destacam-se as funções de limpeza, branqueamento e massagem.

Através da aplicação móvel, disponível para Android e iOS, é possível ajustar os parâmetros de escovagem adaptados às necessidades de cada pessoa. Para tal ligação, vem com Bluetooth 4.2 integrado.

A bateria é de 800 mAh e, segundo indicação da marca, pode proporcionar uma autonomia de 20 a 40 dias, dependendo do modo de escovagem. O carregamento é feito via USB num suporte magnético e deve durar cerca de 2 horas.

Esta escova tem, obviamente, certificação de resistência à água, IPX7. O carregador tem certificado IPX5.

O Pack de Natal inclui duas Oclean X Pro (rosa e azul), mais 10 recargas e duas caixas de fio dentário.

Pack Oclean X Pro

Irrigador oral Oclean W1 e Mega Pack Natal

O Oclean W1 é um irrigador oral para limpar os dentes com recurso a jatos de água, tal como quando vamos ao dentista fazer uma limpeza.

É evidente que a eficácia entre ambos não será comparável, contudo, poderá ser uma excelente opção para o dia a dia. Além disso, este produto é portátil podendo mesmo ser utilizado em viagem sem qualquer constrangimento.

O Oclean W1 tem um pequeno reservatório de água, de 60 ml, e oferece três modos de limpeza: padrão, suave e massagem. A autonomia em modo padrão dá para 30 dias, com uma limpeza diária de 2 minutos.

Além de ser um produto elétrico ainda pode ser ligado ao smartphone, graças ao Bluetooth 4.2. Com a app, poderá controlar o histórico de lavagens, marcar lembretes e ainda perceber o número de jatos e a quantidade de água já utilizada.

O Oclean W1 pode ser comprado por 63,95 € ou num super pack de natal que inclui dois Oclean W1, duas escovas Oclean X Pro Elite, mais 8 recargas para as escovas. Além disso, ainda vêm mais duas recargas para as escovas, duas pontas para o irrigador oral, duas caixas de viagem, um esterilizador UV, duas caixas de fio dentário e ainda um saco reutilizável da marca. Este Mega Pack está disponível por 270,95€, ao invés de 451,95 €.

Mega Pack Natal Oclean

Além destas promoções, há ainda ofertas dependendo do valor da compra. Veja aqui todas as promoções.