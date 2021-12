TIME: Elon Musk eleito Personalidade do Ano 2021

Não há dúvida que o magnata Elon Musk é uma das personalidades que mais tem marcado o mundo e a sociedade da atualidade. Quis mudar o paradigma do mercado automóvel e conseguiu. Quis mudar o paradigma das viagens comerciais ao espaço e conseguiu. Quis ser parte integrante da conquista de Marte e está fortemente a conseguir. Portanto, além destas áreas, muitas outras fazem dele um destacado elemento da sociedade e a TIME reconheceu isso.

O CEO da SpaceX e da Tesla foi eleito pela revista TIME como a pessoa mais destacada de 2021, não só pelos avanços das suas empresas, mas também pela influência das suas ações e opiniões.

TIME considera Elon Musk Personalidade do Ano

Elon Musk é uma das grandes personalidades do mundo e, portanto, tudo o que ele faz ou diz tem um impacto verdadeiramente global. Assim, não é nenhuma surpresa que o empresário sul-africano tenha sido homenageado pela revista TIME como a Pessoa Mais Destacada de 2021.

A ratificação da Tesla como a empresa que está permanentemente na vanguarda da inovação no mercado de mobilidade elétrica, juntamente com os avanços da SpaceX na corrida espacial privada - e público-privada -, são apenas parte do que Elon Musk conquistou ao longo deste ano, que está a chegar ao fim.

O seu impacto vai muito além das conquistas das suas empresas. Na verdade, Elon Musk tornou-se uma pessoa tão influente que é capaz de sacudir o mercado de ações (ou o mercado de criptomoedas) com algumas declarações. Conforme temos visto, basta publicar os seus tweets, que têm sido muito eficazes quanto uma aparição pública, embora isso nem sempre tenha funcionado a seu favor.

No entanto, as ambições do empresário não se limitam à mobilidade elétrica e à conquista do espaço. O estudo do cérebro e a sua fusão com computadores e inteligência artificial também lhe rendeu tantos aplausos quanto olhares de desconfiança.

Com a Neuralink, Elon Musk acredita que tem o que é preciso para restaurar as habilidades motoras completas de pessoas com lesões graves na medula espinhal. Portanto, outro dos seus grandes desafios é revolucionar a medicina moderna.

Claro, nem todos gostam de Musk e não é plea TIME lhe atribuir uma capa e título de Personalidade do Ano 2021 que todos que reconhecerem as suas realizações lhe darão um cheque em branco. Aliás, Robert Zuvrin, fundador da Mars Society, entidade que recebeu uma grande doação de Musk em 2001, deixa claro que Musk desperta um sentimento peculiar em cada pessoa:

Ele é um humanista, não no sentido de ser uma boa pessoa, porque ele não é. Ele deseja a glória eterna por realizar grandes feitos e é um trunfo para a raça humana porque define um grande feito como algo que é ótimo para a humanidade. Ele anseia por glória. Para ele, o dinheiro é um meio, não um fim.

Portanto, do PayPal até à SpaceX, passando pela Tesla, pela Neuralink e por tantos projetos que estão a revolucionar o planeta, a verdade é que Musk deixou já o seu nome escrito no desenvolvimento da humanidade.