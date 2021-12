TikTok esmagou o Google e foi o site mais visitado durante o ano de 2021

Para muitos utilizadores falar de Internet é falar do Google e da pesquisa que este serviço oferece. É esta a porta de entrada e o primeiro ponto a que acedem para entrar na autoestrada da informação.

Assim, este tem vindo a ser o site mais visitado de toda a Internet há muitos anos. Em 2021 algo de importante aconteceu e o Google perdeu esta posição, dando lugar a um novo líder, quase inesperado, o TikTok.

A lista de quem domina a Internet

Há um conjunto bem conhecido e identificado de sites que estão no topo da Internet. Falamos do Google, do Facebook, do Twitter, do YouTube e muitos outros. Estes são dos mais visitados e a porta de entrada para muitos utilizadores.

Todos esses sites foram surpreendidos em 2021 e foram ultrapassados por outro. O novo líder vai surpreender e é efetivamente cada vez mais visitado. Falamos do TikTok, que assumiu agora o topo da lista dos sites mais visitados da Internet.

Posição 2021 2020 1 TikTok.com Google.com 2 Google.com Facebook.com 3 Facebook.com Microsoft.com 4 Microsoft.com Apple.com 5 Apple.com Netflix.com 6 Amazon.com Amazon.com 7 Netflix.com TikTok.com 8 YouTube.com YouTube.com 9 Twitter.com Instagram.com 10 WhatsApp.com Twitter.com

TikTok ultrapassou o Google e outros

Estes dados foram recolhidos e analisados pela CloudFare, que reportou que o TikTok assumiu esta posição por alguns dias em fevereiro e março. Após isso, e já em agosto, voltou ao topo onde ficou cada vez mais tempo, tendo reforçado a posição atual.

Já no caso do Facebook, que está na terceira posição, manteve esta posição ao longo de todo o ano. Apenas perdeu esta posição em outubro, quando o serviço teve problemas e esteve algum tempo inacessível.

CloudFare monitoriza muito do tráfego da Internet

A lista destes sites está depois dividida por diferentes áreas, onde os líderes acabam por não surpreender. Novamente o TikTok acaba por estar em destaque e a bater a concorrência direta, algo que ainda não se esperaria, dado o peso dos sites com quem compete.

Depois de mais de uma década na posição dominante, o Google acaba por perder o lugar de topo nesta lista. Resta agora saber se o TikTok consegue manter-se no topo e garantir que consegue manter-s com o site mais visitado na Internet.