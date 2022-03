Apesar de estarmos ainda longe de setembro, a Apple estará já a preparar o iPhone 14. Este será o próximo smartphone da marca, e já começa a ser falado, esperando-se que surjam novas informações e as primeiras especificações.

Tal como sempre, a Apple não revela nada sobre o seu novo equipamento, mas isto não impedem de surgirem informações. Estas começaram agora a surgir na Internet e mostram já o que poderá ser o iPhone 14, a próxima aposta da Apple.

Este deverá ser um ano de grandes mudanças no iPhone, trazidas pela Apple. Algumas informações conhecidas, e são todas como verdadeiras, apontam para o fim do modelo mini, mas se que isso reduza o número de modelos disponíveis.

Eis as especificações do novo iPhone 14

Uma publicação feita no Twitter, lançada pelo conhecido @Shadow_Leak, veio mostrar parte das especificações dos vários modelos do iPhone 14. Revelou em primeiro lugar a existência de 4 modelos, que são o base, o Max o Pro e o Pro Max.

• iPhone 14: 6.06" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Max: 6.68" Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro: 6.06" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM



• iPhone 14 Pro Max: 6.68" Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM — Sam (@Shadow_Leak) March 20, 2022

Temos depois os ecrãs, com 6.06" nos casos do modelo base e do Pro, seguidos depois de 6.68" no Max e no Pro Max. Este será Flexible OLED nas 4 propostas da Apple. Cada modelo terá 6 GB de RAM e haverá uma diferença no SoC usado. Vamos ter o A15 Bionic nos 2 primeiros modelos e o novo A16 Bionic para os modelos de topo.

Dimensões e muito mais do iPhone da Apple

Além desta publicação com parte do hardware, há também informação sobre a forma que o iPhone 14 Pro e o 14 Pro Max vão ter. Esta chegou na forma dos esquemas de produção destes equipamentos, novamente partilhados no Twitter, pelo conhecido utilizador @MaxWinebach.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Ficamos a saber que o iPhone 14 Pro‌ Max será ligeiramente menor que o iPhone 13 Pro Max. A área da câmara parece crescer neste novo modelo. Já no caso do iPhone 14 Pro, este será quase similar ao iPhone 13 Pro. A área da câmara deverá também crescer face ao modelo de 2021.

Estamos ainda a muitos meses de distância da chegada do novo iPhone 14, nos seus vários modelos. Ainda assim, e do que foi apresentado, este será uma aparente evolução dos modelos do ano passado, com algumas tecnologias que vão ser novas, e com um novo SoC, ainda mais poderoso.