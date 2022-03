Qualcomm lidera na gama alta e MediaTek na gama média e baixa de smartphones

No geral, o segmento hardware está cada vez mais divulgado e os utilizadores acabam por ter mais conhecimento dos materiais e chips que compõem as suas máquinas, desde computadores a smartphones.

Como tal, este é um assunto sobre o qual nos temos focado mais a fundo. E de acordo com os detalhes agora revelados, os SoC da Qualcomm lideram o segmento dos smartphones de alta gama, enquanto que a MediaTek é campeã nos de gama média e baixa.

Qualcomm é o rei dos smartphones de alta gama

De acordo com um recente estudo da CounterPoint Research, embora a MediaTek já venda mais processadores para smartphones do que a Qualcomm, a empresa norte-americana continua a dominar o mercado dos telefones Android topo de gama de última geração. Já a marca taiwanesa, lidera o segmento dos smartphones de gama média e de gama baixa.

O estudo mostra que a MediaTek domina os telefones Android mais básicos e de nível intermédio através dos seus processadores potentes e muito capazes, mas a preços mais acessíveis. E, neste campo, apenas a empresa chinesa UNISOC apresenta alguma concorrência, especialmente nos telefones que custam menos do que 100 dólares. Mas em preços abaixo dos 300 dólares, um mercado muito atraente para uma parte significativa da população, como a portuguesa, é a taiwanesa MediaTek quem reina.

Já acima dos 300 dólares, a Qualcomm mantem-se como a marca de eleição, uma tendência que aumenta sempre que também aumenta o preço do equipamento. E abaixo dos 500 dólares, a MediaTek ainda está presente nalguns modelos, mas não tantos como a rival norte-americana.

Outras fabricantes de processadores, como Samsung, Google e Huawei têm apenas alguma presença mais notável nos equipamentos com um valor acima dos 500 dólares.

Mas a MediaTek tem ainda que conquistar mais a atenção dos consumidores, uma vez que, de acordo com o que temos assistido, no geral a opinião dos utilizadores não é nada abonatária para a empresa de processadores móveis. E numa altura em que os SoCs com compatibilidade 5G já dominam nas vendas, as fabricantes têm mesmo que arregaçar as mangas para vencer esta competição.